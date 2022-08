Kontaveit lähebki vastamisi karjääri lõpetava Williamsiga

USA lahtiste kuuekordne võitja Williams sai avaringis 6:3, 6:3 jagu Montenegro mängijast Danka Kovinicist (WTA 80.), kes on nüüd kaotanud kuus mängu järjest.

"Iga kord väljakule astudes tahan endast anda parima, milleks sellel päeval võimeline olen ja seda ma ka tegin," ütles ta mängujärgses intervjuus.

"See oli väga raske otsus, sest kui midagi nii väga armastad, on sellest raske eemale minna. Aga mõtlesin, et nüüd on aeg, mul on pere ja elus on muid peatükke," rääkis Williams enda otsusest karjäär lõpetada.

Tänavu alles viienda mängu pidanud Williams sai kirja hooaja teise võidu. Augusti alguses andis peagi 41-aastaseks saav Williams moeajakirjas Vogue avaldatud kirjatükis mõista, et kodune slämmiturniir jääb tema karjääri viimaseks turniiriks. "Ütlen teile selle artikliga, et kasvan tennisest välja, asjadeni, mis on mulle tähtsamad. Mõned aastad tagasi lõin oma firma ja veidi pärast seda perekonna. Tahan seda pere kasvatada," avaldas Williams.

Kontaveit, kes on tänavusel turniiril 2. asetatud, oli avaringis 6:3, 6:0 parem rumeenlanna Jaqueline Cristianist (WTA 77.).

26-aastane Kontaveit pole kunagi varem Williamsiga mänginud, küll aga on eestlanna neljal korral olnud vastamisi tema vanema õe Venus Williamsiga, kellest ta viimasel kahel korral ka jagu sai.

Kontaveidi ja Williamsi kohtumine peetakse kolmapäeval, tõenäoliselt Eesti aja järgi ööl vastu neljapäeva.