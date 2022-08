Kontaveit: USA lahtiste melu vajab harjumist

"Mul on nüüd olnud kuskil kümme päeva aega trenni teha. Peale Cincinnati turniiri võtsin paar päeva aega puhkamiseks ja harjusin oludega. Olen nüüd päris korralikult trenni teinud. Ma arvan, et ettevalmistus on okei olnud," lausus Kontaveit intervjuus ERR-ile.

Eestlanna enesetunne on päev-päevalt paranenud. "Viimased võistlused olid päris keerulised ja ei läinud päris nii nagu oleks tahtnud. Aga eks see on spordi osa: vahepeal läheb paremini, vahepeal kehvemini," lausus ta.

"Eks tuleb edasi vaeva näha ja viimased päevad on tunne parem olnud. Üks asi, mida siin silmas pidada, on melu. Väljakutel on nii palju inimesi ja nii palju möllu. See on asi, mis võtab harjumiseks aega."

Esimeses ringis kohtub Kontaveit rumeenlanna Jaqueline Cristianiga (WTA 76.). Teises ringis võib oodata aga hüvastijätuturniiri pidav Serena Williams.

"Huvitav loos on. Esimene ring - ma ei ole kunagi selle vastasega mänginud. Mäng mängu haaval ja siis võib põnevaid asju juhtuda," kommenteeris eestlanna. "Ma ei pane endale ringipõhiseid eesmärke. Annan iga mäng endast parima ja loodetavasti läheb hästi."