Kontaveit osaleb USA lahtistel ka paarismängus

Kontaveit mängib paarismängu koos ameeriklanna Shelby Rogersiga (WTA 31.). Nende esimesteks vastasteks on Alexa Guarachi ja Andreja Klepac.

Võidu korral tuleks Kontaveidile ja Rogersile vastane mängust Lucie Hradecka - Linda Noskova ja legendaarsete tennisestaaride ja ühtlasi ka õdede Serena Williams - Venus Williamsi vahel.

Paarismängud saavad alguse kolmapäeval, 31. augustil. Kontaveidi mäng algab kell 18.00.

Main draw doubles at #USOpen, where Kudermetova/Mertens and Gauff/Pegula are the top seeds.



Serena and Venus Williams will face the Czech team of Hradecka/Noskova in 1R. pic.twitter.com/yyI3avnCg9