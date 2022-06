Nadal kavatseb mängida Wimbledonis

Hispaanlane sai eelmisel nädalal närvivalu vähendamiseks ravi ning plaanib mängida 27. juunil algaval Wimbledonil, vahendab BBC.

"Viimase treeningnädala põhjal sain aru, et võimalus on olemas," ütles 36-aastane Nadal. "Mu kavatsus on mängida Wimbledonis," lisas ta.

Hispaanlase sõnul sõidab ta esmaspäeval Londonisse ja mängib teisipäeval algaval näituseüritusel Hurlinghamis.

Kahekordne Wimbledoni meister on treeninud Mallorca muruväljakutel, et oma vormi proovile panna.

"Raviga olen märganud muutusi. Endiselt tunnen jalga imelikult. Vahel ei tunne jalga, kuid valu, mis ei lasknud raskust jalale toetada, on taandunud," ütles Nadal.