Ajutise viisa saanud Djokovic võib Austraalia lahtistel mängida

Austraalia valitsus on tühistanud endisele maailma esireketile Novak Djokovicile määratud viisakeelu ning Serbia tennisetäht saab aasta esimesel slämmiturniiril Melbourne'is kaasa lüüa.

Djokovici viisa kuulutati esimest korda kehtetuks kaks nädalat enne tänavuste Austraalia lahtiste algust. Koroonaviiruse hiljutine läbipõdemine ei olnud Austraalia siseministeeriumi hinnangul piisavaks aluseks meditsiinilise erandi saamisele ning et serblane on vaktsineerimata, oli ta võimude hinnangul ohuks rahvatervisele.

Djokovic kaebas otsuse edasi ja oli föderaalkohtus võidukas, mille järel tema viisa taastati ning serblane sai hakata Austraalia lahtisteks valmistuma. Küll tunnistas Djokovic seejärel, et eksis pärast positiivset koroonaproovi mullu 16. detsembril isolatsioonireeglite vastu ning et tema agent tegi vea, kui märkis, et Djokovic polnud enne Austraaliasse saabumist kahe nädala jooksul reisinud. Vahetult enne Austraalia lahtiste algust tühistas saareriigi immigratsiooniminister Alex Hawke siis avalikkuse huvidele viidates Djokovici viisa ning talle kehtestati riiki sisenemise keeld.

Viimase aasta jooksul on Austraalias koroonapiirangud tühistatud, kaasa arvatud nõue riiki sisenedes esitada vaktsineerimistõend ning kolmapäeval andis nüüd Austraalia immigratsiooniministri ametit pidav Andrew Giles teada, et Djokovicile on antud ajutine viisa.

"Mul on selle uudise üle väga hea meel. Muidugi oli see suureks kergenduseks, teades, mida mina ja mu lähedased pidime Austraalias ja selle järel läbi elama," rääkis Djokovic kolmapäeval ATP finaalturniiril. "Austraalia lahtised on olnud minu edukaimaks slämmiturniiriks ja olen seal loonud elu ilusamaid mälestusi. Muidugi tahan sinna naasta ja tennist mängida."