Djokovic võib uue seaduse tõttu ka Prantsusmaa lahtistelt eemale jääda

Djokovic, kes ei ole koroonaviiruse vastu vaktsineeritud, saadeti pühapäeval päev enne aasta esimese suure slämmi turniiri algust Austraaliast välja, sest kohus otsustas tema viisa tühistamise otsuse jõusse jätta.

Prantsusmaa vaktsiinipassi seadus, mille parlament pühapäeval heaks kiitis, nõuab inimestelt vaktsineerimistunnistuse olemasolu avalikesse kohtadesse sisenemisel.

"Reegel on lihtne: vaktsiinipass kehtestatakse kohe pärast seaduse väljakuulutamist kõigis avalikes asutustes," teatas ministeerium.

"Pass on vajalik kõigile, kes on pealtvaatajad või profisportlased. Mis puudutab Prantsusmaa lahtiseid meistrivõistlusi, siis see on alles maikuus. Olukord võib muutuda ja loodame, et paremaks. Vaatame jooksvalt, aga mingeid erandeid kindlasti ei tehta," lisas ministeerium.

Djokovic saadeti Austraaliast välja, sest kohtu sõnul kujutab ta endast ohtu rahvatervisele ja julgustab kõiki vaktsineerimisvastaseid. Serblasele väljastatud meditsiiniline erand ei olnud piisav, et ta oleks saanud oma 21 suure slämmi tiitlit püüdma minna.