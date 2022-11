Meedia: Austraalia tühistab Djokovici viisakeelu

ATP finaalturniiril mängiv serblane saadeti Austraaliast välja vahetult enne 2022. aasta suure slämmi algust ja tema viisa tühistati "avalikkuse huvides".

Allikad ütlevad, et Djokovicile antakse viisa, mis tühistab tema automaatse kolmeaastase keelu.

"Seal on tavaline viisataotlusprotsess, mida kõik praegu läbivad," ütles Austraalia lahtiste võistluste direktor Craig Tiley.

"See on täielikult Austraalia valitsuse otsustada. Ma tean, et Novak tahab mängima tulla ja turniirile naasta. Ta armastab Austraaliat ja see on koht, kus ta on saavutanud suurimat edu," lisas Tiley.

Djokovic on Austraalia lahtised võitnud üheksal korral.

Djokovic ei ole Covidi vastu vaktsineeritud, mille tõttu ei saanud ta 2022. aasta Austraalia lahtistel osaleda, kuid riigi reisireeglid ütlevad nüüd, et sinna reisimiseks ei ole vaja Covidi vaktsiinitõendit.

Kümme kuud tagasi tühistas toonane immigratsiooniminister Alex Hawke Djokovici viisa, kirjeldades mängijat kui "vaktsineerimisvastase meeleolu talismani", lisades, et kui tal lubatakse jääda ja võistelda, võivad tekkida "kodanikurahutused".

Djokovic selgitas oma Covidi situatsiooni veebruaris BBC-le antud intervjuus.

"Ma ei olnud kunagi vaktsineerimise vastu," ütles ta. "Ma saan aru, et globaalselt püüavad kõik selle viiruse vastu võitlemiseks teha suuri jõupingutusi ja näha selle viiruse peatset lõppu."

"Vaktsineerimine on ilmselt suurim pingutus. Ma austan seda täielikult, kuid olen alati toetanud vabadust valida, mida oma kehasse paned. Minu jaoks on see oluline. Mina kui profisportlane olen alati hoolikalt läbi vaadanud ja hinnanud kõike, mis tuleb toidulisanditest, toidust, veest ja kõigest, mis minu kehasse jõuab. Kogu saadud teabe põhjal otsustasin mitte vaktsineerida," lisas Djokovic.