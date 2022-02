Djokovic: ma olen valmis loobuma turniiridest, kus nõutakse vaktsineerimist

Djokovic ütles intervjuus BBC-le, et teda ei tohiks seostada vaktsineerimisvastase liikumisega, kuid ta toetab inimese enda õigust valida. Serblaselt küsiti, kas ta jätaks oma seisukoha tõttu ära osalemise suure slämmi turniiridel, nagu Wimbledon ja Prantsusmaa lahtised. "Jah, see on hind, mida ma olen nõus maksma," vastas Djokovic.

20 suure slämmi tiitlit võitnud tennisist saadeti eelmisel kuul Austraaliast välja pärast seda, kui valitsus tühistas mitu korda tema viisa. Djokovic ütles, et tal oli Austraalia lahtistel mängimiseks ja riiki sisenemiseks antud meditsiiniline erand, kuna ta oli hiljuti koroona läbi põdenud.

Austraalia immigratsiooniminister Alex Hawke aga tühistas Djokovici viisa, põhjendades seda sellega, et tema kohalolek võib õhutada kodanikurahutusi ja vaktsiinivastaseid meeleolusid. "Ma ei ole kunagi olnud vaktsineerimise vastu," ütles Djokovic, kinnitades, et ta on lapsepõlves vaktsiine saanud. "Ma olen lihtsalt alati toetanud vabadust valida, mida oma kehasse süstida."

Maailma esireket ütles, et loodab, et teatud turniiridel vaktsineerimisnõuded muutuvad ja lisas, et loodab mängida veel mitu aastat. Samas kinnitas ta, et oli nõus loobuma võimalusest saada statistiliselt kõigi aegade suurimaks tennisistiks – Djokovici konkurent Rafael Nadal võitis Austraalias oma 21. suure slämmi tiitli.

"Põhimõtted minu tervise ja keha kohta on tähtsamad, kui mis tahes tiitel või miski muu. Üritan oma kehaga kooskõlas olla nii palju kui võimalik," lausus Djokovic. Siiski tunnistas ta, et hoiab oma meele avatuna võimaluse suhtes tulevikus ennast vaktsineerida: "Me kõik püüame ühiselt leida parima võimaliku lahenduse koroonaviiruse seljatamiseks."

Djokovic lükkas ümber jutud nagu oleks tema koroonasse nakatumine välja mõeldud, et ta saaks Austraalia lahtistel osaleda. "Ma saan aru, et kriitikat on palju ja ma saan aru, et inimesed mõtlevad välja igasuguseid erinevaid teooriad, kuid kellelgi pole koroonat saades vedanud. Miljonid inimesed maailmas on koroonaga nakatunud ja endiselt võitlevad sellega. Seega ma võtan seda väga tõsiselt. Mulle ei meeldi, kui keegi arvab, et olen midagi võltsinud, et saada positiivne PCR-test."

Samuti kirjeldas ta üksikasjalikult oma eelmisel kuul Melbourne'is viibitud aega. "See, kuidas see kõik minu jaoks lõppes, tegi mind väga kurvaks ja olin väga pettunud," ütles ta. "See ei olnud lihtne."

Tema meditsiinilise erandi taotlus esitati anonüümselt ning Austraalia ametnikud kiitsid selle heaks. Siiski oli riiki sisenemisel esitatud deklaratsioonis viga. "Seda viga ei tehtud kindlasti sihilikult," sõnas Djokovic. "Selle võtsid vastu ja kinnitasid föderaalkohus ja minister ise. Seega, mida inimesed ilmselt ei tea, on see, et mind ei saadetud Austraaliast välja põhjusel, et ma ei ole vaktsineeritud. Rikkusin mingeid reegleid või tegin deklaratsioonis vea. See kõik kiideti algul tegelikult heaks ja see ka kinnitati."

"Põhjus, miks mind Austraaliast välja saadeti, oli see, et immigratsiooniminister kasutas ära oma õigust minu viisa tühistamiseks, kuna ta arvas, et ma võin riigis või Melbourne'is õhutada vaktsiinivastaseid. Sellega ma aga ei nõustu," ütles Djokovic lõpetuseks.