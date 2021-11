Uba öisest finaalist: see mäng ei tule kindlasti ühepoolne

"Realistlik lootus on see, et tuleb väga tasavägine mäng. Mõlemal on palju võita. Klišeena võivad mõlemad öelda, et midagi kaotada pole, aga see on puhas klišee," lausus Uba ETV saatele "Ringvaade".

"Seal on ikka väga-väga palju võita. See on mõlema jaoks ainulaadne võimalus WTA finaalturniir võita. Lisaks auhinnarahad ja edetabelipunktid. See ei ole niisama mäng."

Alguses oli eesmärk üldse turniirile peale saada. Nüüd aga on jõutud finaali. Kas see on pingeid kasvatanud? "Ega meie tema sisse ei näe. Eks ta ise teab seda, millised pinged on," vastas Uba.

"Mängu käigus meeleolud või pinged muutuvad vastavalt sellele, kui hästi üks või teine stardipakkudelt minema saab. See mäng ei tule kindlasti ühepoolne. Ei ennusta lihtsat võitu ei Anetile ega hispaanlannale. Mõlemal on väga võrdsed võimalused võita."

Nelja hulgas sai Kontaveit jagu kreeklannast Maria Sakkarist 6:1, 3:6, 6:3. "Poolfinaal Sakkariga täna öösel oli väga pingeline nagu võis ette aimata. Kui seal on maailma tipud omavahel koos, siis seal lihtsaid mänge pole. Aga suutis kastanid tulest tuua," lausus Uba.

"Otsustavas setis oli Anett veel murdega maas, aga võitis siis neli geimi järjest. Kujutan ette, et pärast kaotatud teist setti oli tal psühholoogiliselt väga raske kolmandasse setti minna, aga sai hakkama. Võidutahe oli nii suur. Loodame, et eeloleval ööl sama stsenaarium jätkub."

Uba sõnul on Kontaveidi viimaste kuude edu põhjus järgmine: "Tundub, et pusletükid on väga õigesse kohta paika loksunud. Uus treener Dmitri Tursunov on toonud uue tuule ja tundub, et tal pingeid väga peal ei ole. Ta naudib seda, mida väljakul teeb. Meeldib tennisemäng ja nii tulevad ka tulemused."