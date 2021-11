Kontaveit: ma ei suuda siiani päriselt uskuda, et isegi siin olen

"Ma ei suuda siiani päriselt uskuda, et isegi siin olen ja mängin nii mainekal turniiril parimate mängijate vastu," sõnas Kontaveit pärast mängu. "Ma olen lihtsalt nii uhke enda üle, et mul see õnnestus ja nii õnnelik, et saan sellisel tasemel võistelda ja ma lihtsalt üritan seda kõike endasse võtta."

"Ma arvan, et pöördepunkt oli kolmandas setis, kui ma jäin 2:3 taha ning ütlesin endale, et kui see on selle hooaja viimane matš, siis võin seda sama hästi ka nautida," lisas Kontaveit. "Tunnen, et sain sellest mõttest vabadust ja hakkasin lihtsalt paremini mängima ning suutsin selle seti enda kasuks pöörata."

"Tunnen, et viimased kuud on mulle tõesti näidanud, et suudan väga hästi mängida ja järjekindlalt võita ka suurepäraseid mängijaid. Ma arvan, et nüüd ma usun endasse rohkem. Kui ma siia tulin, ei olnud mul muidugi mitte midagi kaotada. Iga kord, kui väljakule astun, arvan endiselt, et suudan matši võita ja lihtsalt hästi teha."

Finaalis kohtub Kontaveit hispaanlanna Garbine Muguruzaga, kes oli esimeses poolfinaalis 6:3, 6:3 üle kaasmaalannast Paula Badosast.