Kontaveit: ma võin väga uhke olla selle üle, mis ma olen saavutanud

"See matš kindlasti ei olnud selline, nagu ma oleks soovinud täna, aga kui vaadata suuremat pilti, siis ma võin väga-väga uhke olla selle üle, mis ma olen saavutanud. Ma sain siia turniirile viimasena ja jõudsin lõpuks finaali ning kaotasin napis mängus. Ma olen väga õnnelik, et suutsin seda teha ja mul on väga uhke tunne, et suutsin siia turniirile ennast mängida. Nii palju mänge järjest võita ja see hooaja lõpp oli tõesti uskumatult hea minu jaoks. Sel hooajal sai täidetud erinevaid eesmärke, mis mul juba aastaid seatud oli," rääkis Kontaveit Guadalajaras intervjuus Delfi Spordile.

"Ma arvan, et ma ei oskagi tänast mängu paremini iseloomustada, kui et närvid mängisid täna suurt rolli," tõdes Kontaveit.

"Hooaja keskel, kui ma viis-kuus mängu järjest kaotasin, siis tundsin, et ma ei võida neid parimaid mängijaid maailmas. Ma ei kaotanud ka endast madalamatele mängijatele, aga ei võitnud ka just neid kõige kõrgemaid tippe. See oli see, mida ma tänases kõnes silmas pidasin. Mingi hetk, kui ma Moskva turniiri võitsin, siis ma rääkisin oma inimestega ja kui ma jõudsin Top10-sse, siis nad ütlesid, et nad teadsid seda alati, kuigi ma ise seda tõesti ei uskunud enam," rääkis Kontaveit.