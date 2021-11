Kontaveit: minu unistus on võita suure slämmi turniir

Rääkides mängu nautimisest. Kas on mingid konkreetsemad võtted, kuidas mängu nautida?

Ma ei oska vastata täpselt sellele küsimusele. Mu treener vaikselt hakkas seda mõtet mulle pähe istutama ja ma ei oska täpselt öelda, kuidas ta seda tegi. Seda oskab tema vast paremini edasi anda.

Kas enne võis asi olla ka selles, et sa ei teadnud, et see võib nii tähtis osa olla mängust?

Ma ei oska isegi täpselt öelda. Ma tundsin ise, et panin endale palju rohkem pinget peale. See oli ilmselt see, mis ei lasknud mul neid mänge niimoodi nautida. Ma ise ootasin endalt koguaeg mingisugust tulemust ja ma tundsin, et ma võiksin olla selleks ka võimeline, aga samas selliseid suuri-suuri tulemusi ei tulnud. Kuigi oli ka väga edukaid turniire ja väga häid mänge mängitud.

Kirjelda oma emotsionaalset seisundit enne Clevelandi turniiri. Raske uskuda, et see oli sisuliselt pool aastat tagasi ja nüüd oled sa siin. Kuidas see kõik nii kiiresti juhtunud on ja mida sa siis tundsid?

Siis oli mu kõige suurem mõte või soov see, et ma võidaks lihtsalt paar mängu. Ma läksin üle pika aja WTA 250 kategooria turniiri mängima, mis on tiba nõrgem, kui need, mida ma tavaliselt olen mänginud. Ma olin siis vist viis või kuus mängu järjest kaotanud ja lootsin lihtsalt, et ma saaksin mõne võidu ja natuke enesekindlust ja positiivsust tagasi.

Uuest hooajas rääkides, kas lähete koos Dmitri Tursunoviga sellele vastu?

Jah, me jätkame koostööd.

Paljud tenniselegendid on ka rääkinud, et sinu järgmine eesmärk peaks olema suure slämmi turniiri võit. Ühest küljest loomulikult, teisest küljest see on vist alati eesmärk, kui suure slämmi turniiri mängima minna. Mis nüüd võib teistmoodi olla?

Ma arvan, et eks see on alati muidugi olnud mu eesmärk või unistus. Ma arvan, et see on kõigi mängijate unistus. Kõige tähtsam on aga edasi kõvasti vaeva näha, seda protsessi nautida ja neid mänge nautida. Ma arvan, et kui sa näed kõvasti vaeva ja usud endasse, siis võib väga häid asju juhtuda.

Kas sa tunned, et see unistus on praegu käega katsutav?

Ma usun, et see unistus on võimalik.

Austraalias jäi sul lõppenud hooajal üks asi tegemata. Finaali sa küll jõudsid, aga seda finaali mängida sa ei saanud. Millised turniirid sind praegu Austraalias ees ootavad?

Austraalias on vist kaks sissejuhatavat turniiri ja siis juba Austraalia lahtised. Ma täpselt ei ole veel jõudnud seda uue aasta kalendrit nii detailselt vaadata, et kui suured need turniirid on või kus need toimuvad.

Kas WTA on andnud ka mingit konkreetsemat infot seoses piirangutega?

Ma sain aru, et vaktsineeritud mängijatele ei ole karantiini. Nii palju ma tean.

* * *

Pressikonverentsil ütles Kontaveit, et tema aasta suurim katsumus oli Austraalias.

"Aasta hakkas edukamaks muutuma Clevelandi võiduga ja sealt kuidagi läks see pall veerema. Sain koguaeg tiba enesekindlust, mängu kogemust, positiivseid emotsioone ja mängu nautimist juurde. Sealt juba edasi suutsin Ostrava turniiri võita ja Indian Wellsis edukalt mängida. Mingi hetk hakkas reaalsena tunduma ka see mõte aastalõputurniirist," rääkis Kontaveit. "Kuidagi ma selle kõik suutsin ära teha ja neid mänge nautida, mis oli minu jaoks kõige suurem võit sel hooajal. Ka aastalõputurniiril teiseks tulla on suurepärane tulemus ja minu elu parim aasta karjääri mõttes. Järgmiseks aastaks kõige pealt proovin ma natuke puhata ja siis varsti juba ettevalmistusega alustada."

"Järgmine aasta hakkavad turniirid pihta Austraalias ja seda kohe aasta alguses. Oma ettevalmistuse esimese poole teen ilmselt Tallinnas, sest mul ei ole üldse aega olnud kodus olla. Teise poole ma arvan, et lähen kuskile sooja, et kliimaga harjuda ja soojas trenni teha," jätkas Kontaveit.

"Minu kõige suurem katsumus oli aasta alguses Austraalias, kui ma olin toas karantiinis ja isegi akent ei olnud võimalik avada. Ma arvan, et see oli sel aastal kõige suurem katsumus turniiridel. Eks oli ka toredamaid hetki, kohe pärast karantiini finaali jõuda ja ka muruturniiril finaali jõuda," lisas Kontaveit.

"Järgmiste eesmärkide kohta olen ma nüüd saanud paar päeva mõelda. Ma arvan, et mu unistus on muidugi võita suure slämmi turniir, aga ma arvan, et kõige tähtsam on see, et need eesmärgid oleksid arengupõhised. Ma tahan oma mängu parandada, füüsilist seisu paremaks saada ja tennises elemente parandada. Kuni see arenguprotsess käib ja on positiivne, siis tulevad ka paremad tulemused," lõpetas Kontaveit.