Jabeur võttis Kontaveidi vabanduse vastu: väärid seda kohta ja seda kleiti

Kontaveit ja Jabeur saavad hästi läbi ning eestlanna avaldas oma võidukõnes kahetsust, et Jabeur nüüd koha kaotas. "Loodetavasti järgmisel aastal oleme mõlemad aastalõputurniiril," lisas eestlanna.

"Vabandus vastu võetud, aga näeme Guadalajaras. Lähen sinna kui varumängija," kirjutas 27-aastane tuneeslanna ühismeedias. "Suured õnnitlused Anettile - sa tõesti väärisid seda kohta. Ja seda kleiti ka."

Viimasega viitas Jabeur oma varasemale postitusele, kus vihjas võimalusele, et tema aastalõputurniiri tseremoniaalseks osaks hangitud kleit ei pruugi leida rakendust ja ehk tuleks see hoopis eestlannale anda.

Lisaks postitas Aafrika tennisist ka naljafoto sellest, kuidas ta Kontaveiti kägistab.

Meanwhile in my head pic.twitter.com/lWNFSRMCmX