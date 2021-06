Sildaru: tahan olümpiaks paar uut trikki ära õppida

2020. aastal noorte olümpiamängudel kuldmedali võitnud Kelly Sildaru on veebruaris saadud vigastusest edukalt paranenud. Paus treeningutes ei ole freestyle-suusataja enesekindlust palju mõjutanud ning ees ootab Pekingi taliolümpiaga kulmineeruv võistlushooaeg.

"Võistluskalender tuli välja, oleme mingid plaanid teinud, kus tahaksime käia – nii paljudel võistlustel käia kui võimalik. Kui olen saanud vajalikud punktid olümpiaks kätte, siis panustada see võistluste aeg hoopis treeninglaagritesse," rääkis Sildaru. "Aga praegu ka veel, mingid asjad on lahtised, peab vaatama jooksvalt, mis toimub ja mis ei toimu."

Kuigi Sildaru nentis, et pole juba veebruaris toimuvale olümpiale palju mõelnud, käib treenimine just selle nimel. "Praegu tegelikult olengi mõelnud, et olümpia võiks olla see, kus ma olen tippvormis," lausus ta. "Selleks on vaja natuke veel tööd teha. Tahakski paar uut trikki ära õppida, tõenäoliselt just kahekordsed saltod."

Möödunud aastal Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali võitnud iluvõimlemise rühmkava koondisel seekord Tokyo olümpiamängude pääset lunastada ei õnnestunud. Äsja lõppenud EM-il Bulgaarias tehti siiski hooaja parim etteaste, mistõttu midagi kripeldama ei jäänud ja motivatsiooni on ka edaspidiseks.

"Kuna andsime endast parima ja tõestasime iseendale, et oleme võimelised konkureerima sellisel rahvusvahelisel tasemel ja motivatsiooni on kogu tiimil," rõõmustas Laurabell Kabrits. "Meid ootavad ees veel oktoobris Jaapanis maailmameistrivõistlused, nii et meil motivatsiooni jätkub."

Kuigi eelmine aasta jäi suurvõistluste osas hõredaks, võitsid Eesti sportlased erinevates vanuseklassides rahvusvahelistel tiitlivõistlustel 76 medalit.