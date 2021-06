GALERII | EOK tunnustas 2020. aasta medalivõitjaid

EOK president Urmas Sõõrumaa tänas oma kõnes sportlasi ja nende treenereid, kes koroonapandeemiast räsitud aastal võimsate tulemusteni jõudsid. "Need medalid on tänavu veelgi tänuväärsemad ja kallihinnalisemad. Meie väikese rahva jaoks on need olulised autasud, mis näitavad meie elujõudu, tugevust ja pealehakkamist!" lausus Sõõrumaa.

Vastuvõtule olid kutsutud nii olümpia- kui ka mitteolümpiaaladel maailma- ja Euroopa meistrivõistlustelt 2020. aastal medaleid võitnud täiskasvanud ja noorsportlased oma treeneritega. Ühtlasi tunnustati noorte olümpiamängude medaliste.

Teiste seas osalesid üritusel näiteks noorte olümpiavõitja, freestyle-suusataja Kelly Sildaru, aasta treener Anna Levandi koos oma poja, noorte olümpiamängudel võistkonnavõistluses kuldmedali võitnud Arlet Levandiga, iluvõimlemise EM-il pronksmedali võitnud rühmkava koondis, bodyfitnessis maailmameistriks tulnud Tiia Kaare.