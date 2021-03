Statistika: MK-hooaja edukaim Eesti talisportlane oli Kelly Sildaru

Möödunud nädalavahetusega kulmineerusid mitmed talispordi MK-sarjas ning selle lõpetuseks saab tõdeda, et kuigi erinevatel aladel on erinev konkurents, võistluste arv ja punktisüsteem, siis numbriliselt olid need kõige edukamad Kelly Sildaru, Marten Liivi ja Kristjan Ilvese jaoks.