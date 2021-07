Rahvusvaheline Olümpiakomitee: 2022. aasta taliolümpia vajab publikut

"Me soovime Pekingis näha rahvusvahelist kogukonda," lausus Juan Antonio Samaranch Jr, kes juhib ROK-i koordineerimiskomisjoni. "Me vajame järgmisel aastal edukaid olümpiamänge. Vajame edukaid mänge kõigi nimel... Et säiliks ere lootusekiir," lisas ta.

"Me vajame ja tahame pealtvaatajaid," ütles Samaranch Jr Jaapani pealinnas Tokyos toimunud ROK-i istungil. "Me tahame, et kõigile avaneks võimalus nautida hiinlaste külalislahkust ja kõike, mida Hiinal pakkuda on," sõnas ta.

Pekingi olümpiamängud peaksid toimuma 4.-20. veebruarini 2022. aastal.