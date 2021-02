Sildaru: saan põlve suhteliselt normaalselt sirutada ja kõverdada

Traditsiooniliselt Aspenis toimuval võistlusel maandus Sildaru Big Airi soojendusel vastu nukki ning otsustas võistlused nii sel distsipliinil, kui ka rennisõidus ja pargisõidus vahele jätta.

"Pärast kukkumist tõusin kohe püsti. Kuna mul tuli suusk ka jalast ära, siis ronisin veel mäkke üles oma suusa järele. Sõitsin veel ise alla," meenutas Sildaru teisipäeval.

"Kohe midagi ei tundnud, et halvasti oleks. Tundsin, et põlv on natuke imelik, aga alla jõudes sain aru, et mul pole selle põlvega mõistlik starti minna, kuna see pole piisavalt kindel ja stabiilne."

Sildaru sõnul pole põlv talle õnneks väga valu teinud. "Saan normaalselt kõndida, isegi ei lonka. Tegelikult nüüd viimastel päevadel on paremaks läinud. Alguses oli võib-olla rohkem valus, kui ma põlve liigutasin," ütles ta.

Esialgu võis taas kahtlustada ristatisidemete vigastust, mis jättis ta PyeongChangi olümpialt kõrvale, aga lähipäevil peaks olukord täpsustuma. "Nüüd saan suhteliselt normaalselt sirutada ja kõverdada, aga ma ei oskagi sellise eelmise korraga võrrelda."

"Mingil hetkel seal mäel oli tunne, et see võibki olla ACL [välimised ristatisidemed], aga tänaseks ei ole põlv enam sellise tundega nagu eelmine kord, kui mul see vigastus oli. Ei oskagi mingit seisukohta võtta."

Sildaru sõnul hoidis ta vahetult pärast õnnestust põlve rohkem kui praegu. "Eks ma praegu üritan ka mitte sellele liiga teha. Kuna see praegu eriti valu ei tee, siis tihtipeale isegi unustan ära, et peaksin seda põlve hoidma. Ei oska öelda, mis saab siis, kui tagasi mäele lähen."

Eestis tehtavate uuringute tulemused peaks selguma selle nädala jooksul. Siis ilmselt saab umbmääraselt paika, kui pikaks ajaks peab tuleb treeningutelt ja võistlustelt kõrvale jääda.