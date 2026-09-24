Estiko jagab uuel hooajal sportlastele ja treeneritele kokku 100 000 eurot

Team Estiko sai alguse 2025. aastal eesmärgiga toetada Eesti sportlaste ja treenerite arengut. Esimesel hooajal pälvisid toetuse kuus saavutussportlast, 15 noorsportlast, kaks treenerit ja kaks meeskonda. Uuel hooajal jagatakse stipendiume kolmes kategoorias: noorsportlastele, saavutussportlastele ja treeneritele.

"Esimene Team Estiko stipendiumikonkurss näitas, kui palju on Eestis sportlasi ja treenereid, kellel on selged eesmärgid ja tahe nende nimel tööd teha. Soovime ka sel aastal toetada inimesi, kelle jaoks võib stipendium anda võimaluse keskenduda rohkem treeningutele, võistlustele ja järgmiste eesmärkide saavutamisele," märkis Estiko Grupi tegevjuht Kristo Seli.

Noorsportlase kategoorias oodatakse kandideerima noori talente, kes on näidanud oma spordialal häid tulemusi ja soovivad järgmistele tasemetele jõuda. Saavutussportlase stipendium on mõeldud juba kõrgel tasemel võistlevatele sportlastele ning treeneri stipendium inimestele, kelle töö ja teadmised aitavad sportlastel areneda ja tulemusi saavutada.

Estiko Grupi nõukogu esimehe ja endise tippsportlase Neinar Seli sõnul on spordi toetamisel oluline järjepidevus. "Sportlase areng võtab aastaid ning selle aja jooksul on vaja häid treenereid, sobivaid treeningtingimusi ja võimalust võistelda. Team Estiko kaudu tahame anda oma panuse sellesse, et Eesti sportlastel oleks rohkem võimalusi oma eesmärkide nimel töötada," ütles Seli.

Team Estiko esimesel hooajal kuulus stipendiumikonkursi alla ka meeskondade kategooria, kuid tänavu toetatakse meeskondi eraldi. Toetuste jagamisel arvestatakse eri spordialade hooaegade ja võistluskalendritega.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb hiljemalt 21. oktoobril täita kandideerimisvorm Team Estiko veebilehel. Sealt leiab ka konkursi täpsemad tingimused ja info stipendiumikategooriate kohta.