Sprindi mitmevõistluses tulid Eesti meistriteks Liiv ja Kalev

Sprindi mitmevõistluses teenitud Eesti meistritiitliga lõpetas MM-i viies mees Marten Liiv oma eduka hooaja. Kahel päeval järjest sõideti 500 ja 1000 meetrit ning Liiv näitas ootuste kohaselt kõige nobedamat jalga.

Kui laupäevase lumetuisuga ei tundnud ta Lasnamäe jääl end kõige mugavamalt, siis pühapäeval võitles kõvas vastutuules enesekindlamalt ja näitas kiiremaid sõite. 500 meetrit läbis ta 38,58 sekundiga ja 1000 meetris viis Härma ovaali rekordi ühe minuti ja 17,52 sekundi peale.

"Ma tulin ennekõike Eesti meistritiitli järgi. See oli mu põhiline eesmärk, mingisuguseid ajalisi eesmärke ei seadnud," lausus Liiv ETV-le. "See esimene sirge lükkas tagant, sai päris kiire hoo, aga seal tagumisel sirgel oli ikka päris kõva vastutuul. Täna võib-olla oli jääkvaliteet ka nõksukene parem ja endal oli ka võib-olla kindlam tunne sõita."

Hõbeda sai 20-aastane Joonas Valge ja pronksi 22-aastane Kaspar Kaljuvee. Viiesajas meetris edestas Liiv Valget 1,21 ja poole pikemal distantsil 4,37 sekundiga. Mitmevõistluse lõpetas erinevate vanuseklasside peale 39 sportlast ja Liivi hinnangul on tagalas näha just perspektiivikaid noori.

"Pigem võib-olla pilt on hea, et meil on järelkasvu, kui vaadata Joonasest veel nooremaid. Seal on osad poisid ja tüdrukud päris tublid," kiitis Liiv. "Ma loodan, et nad jäävad ikka uisutamise peale ja pärast mind on ikka keegi veel, kes sõidab maailmakarika etappe ja maailmameistrivõistluseid."

Tänavu tervise parandamisele keskendunud Saskia Alusalu eemale jäämisel tuli naistest sprindi mitmevõistluses Eesti meistriks 21-aastane Kristiine Kalev. Sel hooajal treenis ta igapäevaselt Saksamaal Inzellis ja sai tiitlivõistluse ristsed Euroopa meistrivõistlustel Hollandis.

Talle istuvad just sprindidistantsid, kuid pühapäeval oli õblukesel sportlasel end õige raske tugevast tuulest läbi pressida. Paremini õnnestus 1000 meetrit ning nähtava sõiduga viis ta selle distantsi Härma ovaali naiste rekordi ühe minuti ja 34,46 sekundi peale.

"Eks sellistes tingimustes oli minu jaoks ka esimene kord. Vastutuult on ikka päris raske sõita, kuna nüüd olen harjunud hooajal sõitma sisejäähallis Saksamaal," ütles ta.

Hõbeda sai Marleen Sarap ja pronksi Elizabeth Jõgi. Sügisest taas Saksamaal treeninguid jätkata ihkav Kristiine Kalev tõmbab hooajale joone alla järgmisel nädalavahetusel, kui samal jääl jagatakse medaleid suures mitmevõistluses.