Varfolomeev tuli kodupubliku ees kolmandat korda järjest maailmameistriks

"Seda ei saa võrrelda teiste võistlustega. Võita oma riigis tiitel on hoopis midagi muud. Minu unistus oli laulda rahvushümni Saksamaal," ütles Varfolomeev, kes võitis eelnevad mitmevõistluse MM-kullad 2023. aastal Valencias ja 2025. aastal Rio de Janeiros.

Mitmevõistluse olümpiavõitja, kes tänavu tuli ka Euroopa meistriks alustas finaali seejuures mitte ideaalse rõngakavaga, mille eest teenis 28,300 punkti ja oli alles 14. positsioonil, kuid järgneval kolmel harjutusel näitas ta super taset. Publiku marulise toetuse abil sai Varfolomeev pallikava eest 30,050 punkti, kurikatega kavas näitas ta lausa 31,500 punkti väärt sooritust ja teenis lõpuni head närvi näidates lindikava eest 29,650 punkti. Kahe kurikaga kavas sai ta seejuures kehatöö eest, kus hinnatakse tasakaalu, hüppeid, pöördeid ja riske elementidel, maksimaalsed 10 punkti.

"Sõnadest jääb puudu, et kirjeldada, kui raske ja keeruline oli lõpuni keskenduda. Olin väga õnnelik, et pealtvaatajad, kes olid spetsiaalselt mind vaatama tulnud, said samuti seda kogeda," rääkis maailmameistriks tulnud Varfolomeev, kes tagas Saksamaale ka esimese olümpiakoha 2028. aasta Los Angelese suveolümpiamängudele.

"Muidugi olen ka õnnelik, et kindlustasin olümpiakoha. See oli oluline mitte ainult mulle vaid ka Saksamaale," ütles kodupubliku ees kuldmedali vastu võtnud Varfolomeev. Ta oli ka kvalifikatsioonis parim, kuid finaalis näitas lausa 30 punkti võrra vägevamat tulemust.

Tõusude ja mõõnadega kulgenud pingelises mitmevõistluses oli esikolmik lõpuks täpselt sama nagu aasta eest Brasiilias peetud MM-il. Ka siis sai hõbeda 20-aastane bulgaarlanna Stiliana Nikolova ja pronksi 22-aastane itaallanna Sofia Raffaeli. Mõlemad kindlustasid oma riikidele ka ühe pileti kahe aasta pärast toimuvatele olümpiamängudele

Mullu Tallinnas mitmevõistluses Euroopa meistriks tulnud, kuid sel aastal Varnas EM-il pronksiga leppima pidanud ukrainlanna Taisiia Onofriitšuk jäi teist korda järjest MM-il neljandaks. Ta kogus nelja harjutusega 116,050 punkti.

Homme saavad tipud medaleid juurde püüda, sest MM-il jagatakse välja medalid üksikharjutustes.