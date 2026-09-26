Põhikoosseisus alustanud Vetkal aitas Dordrechtil lõpetada koleda seeria

Kui paljud jalgpalliliigad on pika koondiseakna tõttu pausil, siis Hollandi esiliigas veerab pall edasi. Eesti meeskonna tegemistest eemal oleva Martin Vetkali koduklubi Dordrecht naasis võidureele.

Uut hooaega võidukalt alustanud Dordrecht sai teises voorus kirja viigi ja seejärel läks stsenaarium kiiresti mustaks, sest kaotati suisa viis kohtumist järjest. Nüüd ollakse tagasi võidureel, kui kodupubliku silme all saadi 3:2 jagu teisel kohal olevast Almere Cityst, kirjutab Soccernet.ee.

Algkoosseisus startinud 22-aastane ründav poolkaitsja Vetkal tegi kaasa 71 minutit. Ka eestlasel tekkis hea võimalus skoorimiseks, ent paraku ei õnnestunud tal palli võrku panna.

Ühe võidu ja viie kaotuse kõrvale teise võidu kirjutanud Dordrecht on seitsme punktiga 18. kohal. 3. oktoobril minnakse külla Den Boschile, kus on aastate jooksul mänginud Markus Soomets ja Rauno Sappinen.