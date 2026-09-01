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Eesti aerutaja Fedorova tuli MM-il viiendaks, medal ei jäänud väga kaugele

Aerutamine
Elizaveta Fedorova
Elizaveta Fedorova Autor/allikas: Eesti Aerutamisföderatsioon
Aerutamine

Eesti aerutaja Elizaveta Fedorova tuli Poznanis lõppenud maailmameistrivõistlustel naiste ühesüsta 1000 meetri distantsil viiendaks.

22-aastane Fedorova sõitis finaalis tõusvas joones. Kui esimeses punktis oli ta kaheksas ja poolel maal seitsmes, siis teisega poolega kerkis viiendaks.

Maailmameistriks krooniti ungarlanna Zsoka Csikos (4.11,95), kellele järgnesid hispaanlanna Laia Pelachs (+2,81), taanlanna Pernille Brandstrup Knudsen (+5,35) ja tšehhitar Barbora Betlachova (+6,70). Seega jäi medal võitjale 7,20 kaotanud Fedorovast vähem kui kahe sekundi kaugusele.

Oma eelsõidu oli Fedorova võitnud ja oma poolfinaalis tuli tunnistada vaid hilisema pronksinaise Brandstrup Knudseni paremust. Kokku sõideti kolm poolfinaali.

Lisaks teenis Fedorova MM-ilt veel kaks 13. kohta: ta oli neljas ühesüsta 500 meetri B-finaalis ja 13. koht tuli ka aerutamise tiitlivõistluste "maratondistantsil" ehk ühesüsta 5000 meetris.

"Olen võistluste ja oma tulemustega väga rahul. Ausalt öeldes ootasin enne võistlusi, et tulemused võivad tulla kehvemad, kuna on startiderohke hooaeg olnud, seega on eriti hea meel, et suutsin nii hästi esineda," lausus sportlane ise.

"500 meetri distantsil, mis on olümpiadistants, saavutasin 13. koha ning 1000 meetris viienda koha. Võrreldes eelmise aastaga on see minu jaoks suur samm edasi: eelmisel aastal sain 1000 meetris 13. koha ja 500 meetris 23. koha. Olen nende tulemuste üle väga uhke ning see annab mulle veel rohkem motivatsiooni edasi töötada ja tugevamaks saada."

Teise Eesti aerutajana lõi Poznanis kaasa Fred Kahu, kes osales neljal distantsil: ühesüsta 200, 500, 1000 ja 5000 meetri distantsil. Neist 200 meetris pääses ta C-finaali ja tuli seal üheksandaks ehk kokkuvõttes 27. kohale. 5000 meetris kuulus eestlasele 24. koht.

"Võistlus oli väga motiveeriv, kuna nägin, kuhu poole on täpselt vaja pürgida. Võistluse korraldus oli väga hea ja kõik sujus peale ühe meie hilinenud stardi, mis lükati edasi tehniliste probleemide tõttu. Kõikidest startidest andis midagi õpida ja kogemust saada tulevaste võistluste jaoks," iseloomustas ta tiitlivõistlust.

Kahu sõnul pakkus kõige rohkem emotsiooni 5000 meetri start. "Tulemusega võin ma arvan rahule jääda. 5000 meetrit ülejooksudega andis kindlalt kõige rohkem emotsiooni, kuna start oli väga hea ja lootus oli täitsa heale kohale tulla, aga kahjuks tabas ka natuke sportlik ebaõnn paadi purunemise koha pealt. Aga ka selle tulemusega võib rahul olla. Aitäh! Iga päev ei saa olümpiamedalistega samal joonel sõita."

Toimetaja: Siim Boikov

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