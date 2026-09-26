Kotsar viskas 14 punkti, aga Yokohama alustas kaotusega

Kuigi esimene veerand lõppes viigiga, siis teisel perioodil kasvatas Utsunomiya edu 15 punktile ja teisel poolajal ei lastud Yokohamat enam lähedale.

Kotsar viskas külaliste kasuks 14 punkti (kahesed 6/9, vabavisked 2/4), võttis kaheksa lauapalli, jagas viis resultatiivset söötu, kaotas kaks korda palli ja tegi kaks viga.

Yokohama resultatiivseim oli 19 punktiga ameeriklasest leegionär Kameron McGusty, kes on endine Heiko Rannula hoolealune Varssavi Legia päevilt. Võitjatele tõi samuti 19 silma ameeriklane Trey Kell.

Pühapäeval kohtuvad samad meeskonnad uuesti. Järgneval nädalal sõidab Kotsari klubile külla Shinshu Brave Warriors.