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Päev-päevalt paranenud mäng tõi Ken-Marten Soole kuuenda koha

Golf
Ken-Marten Soo
Ken-Marten Soo Autor/allikas: Erakogu
Golf

Eesti golfimängija Ken-Marten Soo teenis Saksamaal Bodensees toimunud ProGolf Touri etapil kuuenda koha jagamise.

Kui avapäeval sooritas Soo kolm lööki üle par'i, siis teisel kaks alla par'i ning see andis võimaluse ka viimasel päeval rajale tulla. See selgus aga alles võistluspäeva hommikul, kuna tugeva saju tõttu oli mängimine vahepeal peatatud ja teise ringiga jätkati järgmisel päeval.

Otsustaval päeval oli Soo kõige täpsem - ta sai kirja seitse lööki alla par'i ja ainus bogey sündis viimasel rajal. See tähendas kogutulemust kuus lööki alla par'i ja kokkuvõttes kuuenda koha jagamist.

"Mäng kokku oli kogu nädal hea, aga lihtsalt esimesel kahel ringil oli puttamisega raskusi. Paar lühikest putti läks esimestel päevadel mööda ja ei kasutanud kõiki eagle või birdie võimalusi ära. Iga ringiga tuli puttamisel kindlust juurde ja seetõttu läksid ka skoorid järjest paremaks," rõõmustas ta.

"Tuleb võistlusega rahul olla, sest peale esimesest päeva ei olnud isegi kindel, kas saan viimasele päevale peale. Kahel võistlusel olen nüüd just viimasel ringil näidanud head taset (-7 mõlemad) ja seega tuleb veelgi parema tulemuse jaoks järgmistel võistlustel kohe algusest hästi minema saada."

Selle nädalaga peaks Euroopas vihmasajud ka tahaplaanile jääma ning uuel nädalal on oodata juba korralikku suvesooja. Järgmisel nädalal stardib Soo uuel etapil Kölnis ja enne jaanipäeva mängitakse veel ka Frankfurdi lähistel.

ProGolf Tour on Saksamaalt alguse saanud profituur, millelt on tuule tiibadesse saanud mitmed tuntud golfimängijad nagu Martin Kaymer ja Sami Välimäki. ProGolf Tour koosneb enam kui paarikümnest võistlusest Türgis, Egiptuses, Marokos, Austrias, Saksamaal, Poolas, Slovakkias, Šveitsis, Belgias ja Hollandis. Aasta edetabeli esimesele viiele on tagatud tuurikaart järgmiseks aastaks aste kõrgemale ehk Hotelplanner Tour'ile.

Ken-Marten Soo on 23-aastane Eesti golfimängija, kes on võitnud Eesti meistrivõistlustelt hulgaliselt medaleid ning esindanud ka Eesti koondist kuni 2022. aastani. 2025. aastal lõpetas ta USA-s Incarnate Word ülikooli ja mängis ülikooli golfitiimis kokku üle 30 turniiri.

Käesolevast suvest alustas profigolfi teekonda ning sügisel tagas omale 2026 aastaks tuurikaardi ProGolf Touril. 2025/2026 sügis-talvel osales Ken-Maten Hispaanias Marbella Winter Tour minituuril, kus tal õnnestus detsembris saavutada ka esimene võit profina Torrequebrada golfiväljakul.

Toimetaja: Siim Boikov

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