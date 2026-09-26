Eesti jalgpallinoored viigistasid Bulgaariaga

Bulgaaria asus koduväljakul peetud kohtumist juhtima 48. minutil, kui nurgalöögiolukorras põrkas pall õnnetult eestlaste väravasse. Tabamus läks lõpuks kirja Eesti omaväravana, vahendab Jalgpall.ee.

57. minutil toitis nurgalöök aga Eestit: tagumisse tsooni saadetud kõrge pall tuli sealt värava ette tagasi ja otsustava puute tegi Roman Lukin, kelle jalast veeres pall Bulgaaria võrku. Rohkem väravaid ei löödudki ja meeskonnad pidid sõprusmängus leppima 1:1 viigiga.

Eesti ja Bulgaaria U-17 koondiseid ootab ees ka teine omavaheline maavõistlus, mis toimub esmaspäeval, 28. septembril algusega kell 11.00.