Eesti meistriks kroonitud Kalev on sihikule võtnud Alusalu rekordid

Tänavu Euroopa meistrivõistluste karastuse saanud 21-aastane Kristiine Kalev ütleb, et on kiiruisutamisega tõsisemalt tegelenud vaid kaks hooaega, mis möödunud Hollandis ja Saksamaal. Koolitüdrukuna mängis ta esmalt kuus aastat võrkpalli ja harrastas ka rulluuisutamist. Jääl teenis ta esimesed kodused medalid 15-aastaselt.

"Esimest korda olin ma kas 15- või 16-aastane, aga siis jäi mul tervise tõttu sisse kaheaastane paus ja see on mul alles teine hooaeg, kus ma tõsisemalt tegelen. Eelmine hooaeg alustasin treenimisega Hollandis ja sel hooajal Saksamaal," rääkis Kalev.

"Hollandis sain väga palju kogemusi. Alustasin täiesti nullist, nägin, kuidas seal treenitakse. Seal oli ikka väga tõsine värk," sõnas Kalev. "Mul oli väga hea treener, Simon Kuipers (OM- ja MM-pronks - toim). Aga teadsin, et kuna grupp on päris suur ja et mul on just vaja tehnikat arendada, on mul vaja väiksemat gruppi. Teadsin, et Saksamaal on selline väike grupp. Saksamaal sain väga palju õppida tehnilisest poolest ja ka sain rohkem tähelepanu, kuna seal oli vähem rahvast."

500 meetris jääb Kristiine Kalevil 38 sajandikku puudu Saskia Alusalule kuuluvast Eesti rekordist. 1000 meetris lahutab teda Alusalu margist üle kolme ja 1500 meetris üle kuue sekundi. "Järgmisel hooajal tahaks kindlasti 500-s ja 1000-s teha Eesti rekordi, ka 1500 meetris. Tunnen, et 1500 on minu lemmikala, seal on potentsiaali teha head rekordid," arvab Kalev.

Arenguhüppe tegi Kalev pärast seda, kui leiti lahendus teda vaevanud kuulmisprobleemile. "18-aastaselt leiti mul healoomuline pärlkasvaja. Mul oli teismeeas päris raske, kolm aastat oli täiesti teadmata, mis mul viga on. Treenisin, aga see oli minu elus väga raske. Õnneks arst leidis probleemi ja tegin operatsiooni ära," selgitas Eesti meister.

Kuu lõpus läheb Kalev taas kõrvaoperatsioonile, et seejärel alustada põhja ladumist uueks hooajaks. Treeningute kõrvalt õpib ta ka Annely Sootsi tervisekoolis toitumisnõustajaks.

"Toitumine on spordimaailmas väga suur asi ja mulle väga meeldib informatsioon toitumise kohta. Tahan aidata ka teisi, kuna endal on samuti olnud toitumisega probleeme ja ma tean, et päris paljude tippsportlaste jaoks on see väga suur asi," sõnas Kalev.

Suvel loodab Kalev jätkata treeninguid Inzellis ja ihkab siis ka välja sõita aegu, mis annaksid võimaluse startida MK-sarjas.