Eesti rekordimees kiitis TV 10 etapil noori: võitja aeg oli ulmeline!

1000 meetri jooksus jagas parimatele diplomeid ala Eesti rekordimees Uku Renek Kronbergs.

"Kuidagi sürreaalne on, et kümme aastat tagasi võistlesin ise siin sarjas ja nüüd on 1000 meetri Eesti rekord minu oma. Jooksin täpselt kümme aastat tagasi just Tamme staadionil TV 10 Olümpiastarti sarja 45. hooaja neljandal etapil. Minu võiduaeg nooremate poiste 1000 meetris oli siis 3.13,30. Tegin selle tulemuse jalgpallipoisina ja jooksukilomeetrite arv oli siis olematu," meenutas Kronbergs.

Nooremate poiste 1000 meetri jooksu võitis seekord 12-aastane Art Aleksander Tatter Tallinna Reaalkoolist ajaga 3.08,22. Sellega tõusis ta sarja kõigi aegade esikümnesse. Teise koha sai alles 10-aastane ja peamiselt tennist mängiv Frank Hansmann Viljandi Kesklinna Koolist ajaga 3.14,23. Kolmanda koha napsas tema vanem vend Hugo Hansmann 3.18,92-ga.

"Võitja aeg oli ulmeline. Teise koha poiss mind üllatas. Olin ka ise selles vanuses väikest kasvu, kui siin jooksin ja võitsin. Panin tähele, et kõik pingutasid väga hästi," ütles noorte sooritusi Tartus jälginud Kronbergs.

Art Aleksander Tatter

"Tahaksin Eesti rekordi 800 meetris ka staadionil enda kätte saada. Kõigi eelduste järgi peaks see rekord sel suvel tulema. See on välishooaja peaeesmärk, muidugi ka pääs EM-ile," avas oma suviste sihtide kaarte märtsis Poolas toimunud sise-MM-il 800 meetris Eesti siserekordi jooksnud Kronbergs.

TV 10 Olümpiastarti sarja etapil Tartus võitis Art Aleksander Tatter nooremas vanuseklassis kõik kolm ala. Kettaheites ületas ta seitse aastat Sten-Erik Iiri nimel olnud sarja rekordi pea viie meetriga. Nooremad poisid heidavad 600-grammist ketast ja Tatter viis rekordi 46 meetri ja 14 sentimeetri peale.

"Kõige suurem eesmärk oligi sel hooajal püstitada kettaheites sarja rekord. Areng on olnud aga nii hea, et ka teiste alade rekordid on juba lähedal. Nüüd proovin ka mitmevõistluses sarja rekordit," ütles isa Ahto Tatteri juhendamisel harjutav talent. Märtsis ületas ta Hans-Christian Hausenbergile kuulunud rekordi teivashüppes.

Pärnumaa noored on järjepidevalt näidanud ägedaid tulemusi. Vanemate poiste kettaheite võitis 14-aastane ja juba üle 1.90 pikk Markus Joa Pärnu Vanalinna Põhikoolist. Ta heitis 750-grammist ketast 53 meetrit ja 69 sentimeetrit. Sellega ületas ta 60 sentimeetriga aasta teisele pärnakale Patrick Tomassonile kuulunud rekordi. Sügisel 15-aastaseks saav Tomasson, kel pikkust 1.98, tahab läbi lüüa mitmevõistlejana.

Keskmaajooksus Eesti rekordeid püstitanud Maile Mangussoni nõuandeid jälginud 14-aastased Ado Jakob Laurimaa Saku Gümnaasiumist ja Marten Kaljumäe Haabneeme Koolist olid kaks kiiremat vanema vanusegrupi 1000 meetri jooksus.

"Laskesuusatamises meeldib mulle see, et alati võib kõik muutuda. Murdmaasuusatamises on alati seis tihe ja kergejõustikus meeldib see, et siin saab mitut ala teha," ütles mitmes trennis käiv Kaljumäe.

Marten Kaljumäe

Hiljuti kettaheites U-14 vanuseklassi Eesti rekordi püstitanud Gretheliis Kingo Pärnu Vanalinna Põhikoolist rääkis saates, kuidas teda on aidanud kodusel heinamaal emaga tehtud treeningud. Laskesuusatamisega tegelev 13-aastane Pia Laur Nõmme Põhikoolist sai teise koha nooremate tüdrukute 600 meetri jooksus. "Minu vanaema on kergejõustikutreener Epp Maasik ja siis ta õpetab mulle ka erinevaid alasid," rääkis nobedat jalga näidanud Laur.

Pärast neljandat etappi tõusis suurte koolide põnevas konkurentsis liidrikohale Rakvere Reaalkool (21 834 punkti), teisel kohal on Põlva Kool (21 316 punkti) ja kolmandal Laagri Kool (21 296 punkti).

Väiksemate koolide arvestuses jätkab liidrina Sütevaka Humanitaargümnaasium (18 709 punkti). Teisel kohal on Ruila Põhikool (17 864 ) ja kolmandal kohal Parksepa Keskkool (17 117 punkti).

TV 10 Olümpiastarti sarja 55. hooaja mitmevõistluse finaali, mis toimub 10.- 11. juunil Valga staadionil, pääses esimesest grupist 14 ja teisest 6 koolide võistkonda. Finaali avapäeval on koostöös EOK-ga Valgas ka suur Olümpiapäev, kus kõik huvilised saavad proovida erinevaid spordialasid.

