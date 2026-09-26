TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis alustab Reykjavikis Rahvuste liigat

Tegemist on Eesti koondise jaoks algava Rahvuste liiga esimese kohtumisega. Seekord mängitakse C-tasandil neljandas grupis, kuhu kuuluvad veel Bulgaaria ja Luksemburg. Pärast mängu Reykjavikis kohtutakse kolm päeva hiljem Plovdivis bulgaarlastega.

Neljaliikmelisest alagrupist tõuseb parim järgmiseks korraks otse B-tasandile ja alagrupi teine saab seda proovida sõelmängude abil. Kuna järgmine Rahvuste liiga koondub nelja tasandi asemele kolmele, siis väljalangemist pole.

Eesti ja Island on jalgpalliväljakul kohtunud seitsmel korral, kuid mitte kunagi ametlikes võistlusmängudes. Kokkuvõttes on Eestil kirjas üks võit ja Islandil kolm. Kolm viimast omavahelist vastasseisu on lõppenud viigiga. Eelmine kord oldi vastamisi 2023. aasta jaanuaris ja tulemus oli 1:1.

Peatreener Jürgen Henn loodab uut tsüklit hästi alustada ja leida üles islandlaste nõrgad kohad. "Tuleb tunda ära momendid, kuidas Island pressib – et olla õigel hetkel sirgjooneline, aga ka õigel hetkel kannatlik. Nad tahavad kindlasti domineerida, aga kui me palli ise ei valda, läheb meil raskeks. Kui ainult kaitsma läheme, tuleb meil pikk õhtu," rääkis Henn mängueelsel pressikonverentsil.

"Neil on väga selge oma mängujoonis või stiil, kuidas nad mängida tahavad – seda on näha nii liigas kui ka koondises. Füüsiline, intensiivne, duellides jõuline. Nad ei anna 90 minuti jooksul järele, selle tõttu nad ongi raske tiim, keda murda," lisas peatreener.

Koondise koosseis septembri ja oktoobri mängudeks

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 47/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Degerfors IF (SWE) 17/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 5/0

Kaitsjad

Karol Mets (16.05.1993) – VfL Bochum (GER) 104/0

Märten Kuusk (05.04.1996) – Varssavi Polonia (POL) 44/0

Maksim Paskotši (19.01.2003) – KAA Gent (BEL) 40/1

Frank Liivak (07.07.1996) – Tallinna FCI Levadia 27/3

Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 26/2

Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Kilmarnock FC (SCO) 20/0

Robi Saarma (20.05.2001) – Pardubice (CZE) 16/1

Joseph Saliste (10.04.1995) – Tallinna FCI Levadia 11/0

Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Halmstad BK (SWE) 9/0

Tanel Tammik (14.06.2002) – Tallinna FCI Levadia 2/1

Sander Alamaa (09.02.2008) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad

Mattias Käit (29.06.1998) – FC Thun (SUI) 66/11

Martin Miller (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 40/2

Markus Poom (27.02.1999) – AS Trencin 35/0

Markus Soomets (02.03.2000) – Kolding IF (DEN) 24/0

Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FCI Levadia 24/0

Kevor Palumets (21.11.2002) – FC Košice (SVK) 21/1

Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Thun (SUI) 14/0

Maksimilian Skvortsov (20.12.2007) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Ründajad

Henri Anier (17.12.1990) – Paide Linnameeskond 104/23

Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – NK Olimpija Ljubljana (SVN) 21/2

Karel Mustmaa (08.08.2005) – FK Cukaricki (SRB) 5/1

Mattias Männilaan (08.09.2001) – Nõmme Kalju FC 3/0

Peatreener: Jürgen Henn