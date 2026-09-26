Türgi korvpallihooaja avamäng lõppes võiduviskega oma korvi alt

Kõrgliigahooaja avamängus veetis Tofas külla sõitnud Bandirma Bordo vastu pea kogu otsustava veerandaja kaotusseisus ning oli veel minut enne lõpusireeni taga 83:87.

Shavar Reynolds ja Gabe Brown tõid siis 15 sekundit enne mängu lõppu tabloole viigi, aga Bandirma mängujuht Quentin Peterson võitles poolteist sekundit enne mängu lõppu välja kolm vabaviset ja realiseeris neist kaks esimest, viies Bordo juhtima 89:87.

Tofase kapten, suvel ka kuues mängus Türgi koondist esindanud Yigitcan Saybir võttis kaitselaua ning saatis paari sammu pealt teele viske, mis läbiski rõnga ja tõi kodumeeskonnale pöörase võidu.

"İşte Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi!"



Yiğitcan Saybir, sezonun ilk maçında tarihe geçecek bir basketle Tofaş'a galibiyeti getiriyor!



Tofaş 90-89 Pizzabulls Bordo Bandırma ⚫#TSBSL pic.twitter.com/qmD2PDxnjc — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 25, 2026

Tiitlikaitsjana alustab Türgis liigahooaega Fenerbahce, kes oli juuni keskel lõppenud finaalseerias Besiktasist üle mängudega kolm-üks. Kõrgliigasse kuulub 16 meeskonda.