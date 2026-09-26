X!

Türgi korvpallihooaja avamäng lõppes võiduviskega oma korvi alt

Korvpall
Tofas alustas Türgi korvpallihooaega 25 meetrilt teele saadetud võiduviskega
Tofas alustas Türgi korvpallihooaega 25 meetrilt teele saadetud võiduviskega Autor/allikas: TOFAS Spor Kulübü﻿/Facebook
Korvpall

Türgi korvpalli kõrgliiga avakohtumise võitja otsustas ligi 25 meetrilt teele saadetud vise, mis läbis rõnga koos lõpusireeniga.

Kõrgliigahooaja avamängus veetis Tofas külla sõitnud Bandirma Bordo vastu pea kogu otsustava veerandaja kaotusseisus ning oli veel minut enne lõpusireeni taga 83:87.

Shavar Reynolds ja Gabe Brown tõid siis 15 sekundit enne mängu lõppu tabloole viigi, aga Bandirma mängujuht Quentin Peterson võitles poolteist sekundit enne mängu lõppu välja kolm vabaviset ja realiseeris neist kaks esimest, viies Bordo juhtima 89:87.

Tofase kapten, suvel ka kuues mängus Türgi koondist esindanud Yigitcan Saybir võttis kaitselaua ning saatis paari sammu pealt teele viske, mis läbiski rõnga ja tõi kodumeeskonnale pöörase võidu.

Tiitlikaitsjana alustab Türgis liigahooaega Fenerbahce, kes oli juuni keskel lõppenud finaalseerias Besiktasist üle mängudega kolm-üks. Kõrgliigasse kuulub 16 meeskonda.

Toimetaja: Anders Nõmm

korvpalliuudised

16:50

Türgi korvpallihooaja avamäng lõppes võiduviskega oma korvi alt

14:04

Kotsar viskas 14 punkti, aga Yokohama alustas kaotusega

11:11

Hermeti klubi alustas võiduga, eestlaselt korralik panus

10:21

Euroliigasse naasnud Besiktas alustas napi kaotusega

25.09

Keila Basket alistus Riia Zellile 23 punktiga

25.09

Brett Nõmm debüütmängust: jäime paljudes asjades hätta

25.09

Konontšuki klubi sai Saksamaal esimese kaotuse

25.09

Minnesota Lynx võitis teist hooaega järjest WNBA põhiturniiri

25.09

Obradovici naasmine kujunes Panathinaikosele suurepäraseks

24.09

Tartu Ülikool alistas uue nimega Kalevi avamängus lausa 27 punktiga

24.09

Drelli hea mäng aitas Neptunase Leedus esimese võiduni

23.09

Varrak: mingi hetk tundus, et mäng hakkab ära minema

23.09

19 punktiga taga olnud TalTech võitis Norra meistrit lõpusekundi korvist

23.09

Vaid kolm kaugviset tabanud Pärnu jäi euromängus Bakuule alla

22.09

Korvpalli Eesti-Läti liiga hooaeg algas Valmiera võiduga

videod

sport.err.ee uudised

18:02

TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis alustab Reykjavikis Rahvuste liigat Uuendatud

17:38

Russell hoidis lõpuringidel Verstappenit selja taga ja võitis Bakuu GP

16:50

Türgi korvpallihooaja avamäng lõppes võiduviskega oma korvi alt

16:20

Põhikoosseisus alustanud Vetkal aitas Dordrechtil lõpetada koleda seeria

15:46

Eesti jalgpallinoored viigistasid Bulgaariaga

15:37

Ukraina jõudis esimest korda Billie Jean Kingi karikaturniiri finaali

15:05

Mätik ja Jaht võitlesid nõudlikul MM-rajal finišini

14:04

Kotsar viskas 14 punkti, aga Yokohama alustas kaotusega

13:30

Rooba klubi košmaarne hooaja algus sai uue peatüki

13:13

Kukkumise taha jäämine rikkus MM-il Laura Lizette Sanderi sõidu

12:45

Jefimova teenis USA-s kaks esikohta

12:04

Euroopa asus Laveri karikaturniiri juhtima

11:11

Hermeti klubi alustas võiduga, eestlaselt korralik panus

10:38

Tšehhi jõudis üksikmängude toel finaali

10:21

Euroliigasse naasnud Besiktas alustas napi kaotusega

loetumad

25.09

Selevko võidutses Saksamaal hooaja tippmargiga

25.09

Müüki tulid Otepää laskesuusatamise maailmameistrivõistluste päevapiletid

08:16

Olümpiavõitja Prantsusmaa peatas Soome edutee

25.09

Tõkkejooksu olümpiahõbe sai esialgse võistluskeelu

25.09

Poola pääses EM-il taas finaali

25.09

Prokuratuur algatas Maardu Linnameeskonna juhtumi osas kriminaalmenetluse

18:02

TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis alustab Reykjavikis Rahvuste liigat Uuendatud

25.09

The Athletic: Man City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises

25.09

Eesti judoka krooniti veteranide maailmameistriks

24.09

Tartu Ülikool alistas uue nimega Kalevi avamängus lausa 27 punktiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo