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Kaarel Tilk: Rahvuste motokross on motosportlase laulupidu

Motosport
Kaarel Tilk.
Kaarel Tilk. Autor/allikas: Kuvatõmmis/ERR
Motosport

Kaarel Tilk ja Sebastian Leok teevad tänavusel Rahvuste motokrossil Eesti koondise eest debüüdi, kusjuures Tilk sai lõpliku kinnituse startimise kohta alles poolteist nädalat tagasi. Mõlemad debütandid ootavad suurvõistlust põnevusega.

Sebastian, sinu isa Tanel on täielik Rahvuste krossi legend. Kui sa nüüd mõtled tema karjääri peale, mis on sinu kõige eredamad mälestused?

See, et ta on nii palju käinud. 22 korda, see on vist kõige rohkem üldse. Minu eesmärk ei ole küll nii palju käia. Mina proovin lihtsalt hea tulemuse teha.

Mille poolest see rada sulle sobib?

Eelmisel aastal käisin ja siis tuligi eelmise aasta parim tulemus siin. Kiirus on hea siin. Kui Eesti saaks otse finaali, oleks juba piisavalt hea, siis saab keskenduda juba põhipäevale.

Milliseid soovitusi on Jörgen-Matthias Talviku ja Tanel Leok teile andnud?

Sebastian: Ei olegi mingit erilist soovitust. Samasugune võistlus nagu varemgi, et tuleb lihtsalt endast parim anda.

Kaarel: Tanel on öelnud, et sõida kiiresti, ära karda, naudi asja ja täpselt tuleb seda teha. Võtan tema sõnad kuulda.

Kaarel, kui tuli see kinnitus, et sina oled see mees, kes saab oktoobri alguses Rahvuste krossile minna, mida sa tundsid?

Tundsin hästi selles suhtes, et pärast seda kui Harri kukkus, siis öeldi, et on oht olemas, et ma tulen siia. Päriselt sai see alles poolteist nädalat tagasi kinnituse, et mina tulen siia. Väga-väga hea tunne oli.

Kui palju muudab hiline kutse ettevalmistust?

See on hooaja viimane võistlus, motosportlase laulupidu. Siin olemine on puhas nauding. Tuleb täpselt nii nagu tuleb. Terve aasta on selle nimel tööd tehtud. Ernees ma ise sõitnud ei ole, aga kuulnud olen seda, et tuleb hoida gaasi peal, kurvis kallutada ja täpselt nii ongi.

Kui palju üldse kvalifikatsioonis peaks võtma riske või kuidas sa selle oled endale mõtestanud?

Kvalifikatsioonis on niimoodi, et tuleb sõita hea koha peale, kiiresti. Vajadusel võib-olla võtta mõned riskid, aga üldpildis tuleb lihtsalt sõita lõpuni võimalikult hea koha peal ja täpselt nii ongi.

Toimetaja: Henrik Laever

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