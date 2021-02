Kanepi: liiga tasavägine oli, aga üks pidi võitma ja teine kaotama

"Vaatasin statistikat, et mõlemad võitsime ühe palju punkte, siis on natuke raske kaotus. Liiga tasavägine oli, aga üks pidi võitma ja teine kaotama," nentis Kanepi Eesti ajakirjanikega rääkides. "Vahepeal mina mängisin väga hästi, siis jälle tema mängis väga hästi, ma ei saanudki mängu jooksul aru, kas tema mängis nii hästi, et ma ei tundnud ennast vahepeal mugavalt või oli see sellest, et ma mängisin kehvasti. Aga tundub, et oli siiski tasavägine."

"Mulle tundus, et tema sai rohkem oma mängu mängida kui mina. Ta sai servist palju initsiatiivi ja keskelt sai eeskäega palju domineerida," jätkas Kanepi. "Mulle vahel tundub, et mängus mulle tundub teistmoodi ja siis kui mängu järele vaatan, on hoopis teine pilt. Mulle mängu ajal tundus nii, et tema sai paremini oma mängu mängitud. Aga võib-olla kui järele vaatan, on teistmoodi."

Teises setis juhtis Kanepi 3:0, aga siis hakkas eestlanna rohkem eksima ja lõpuks kogunes seti peale 24 lihtviga – terve matši peale 44. Küsimusele, mis võis teises setis suurema vigade arvu põhjus olla, vastas Kanepi. "Kui ma oskaks öelda, siis ma ei oleks neid lihtvigu teinud. Need ei olnud suured audid, väikesed vead. Ma ei oska praegu öelda."

Austraalia lahtistele eelneval nädalal eelturniiril finaali jõudnud Kanepi mängis vähem kui kahe nädala jooksul kaheksa matši, aga väsimuse taha ta ei pugenud. "Esimese turniiri esimeses mängus olin värskem kui täna, aga eks see käib kaasas nende mängudega," muheleb ta.

Kokkuvõttes jäi Kanepi Austraalia reisiga rahule. "Kui ei võida, saab ju alati paremini. Aga mängisin hästi, selles suhtes olen rahul," lausus ta.

Järgmisena mängib Kanepi ilmselt märtsi lõpus algaval Miami turniiri. "Olen küll vahepeal üles antud Dubaisse ja Dohasse, aga tundub, et need oleks kõik nii järjest. Ma ei teadnud enne Austraaliasse tulekut, et saan Miamis põhitabelisse, aga ilmselt saan," sõnas Kanepi.

Maailma edetabelis peaks 35-aastane eestlanna kerkima 60. kohale ja praeguse seisuga peaks ta pääsema ka Tokyo olümpiale, aga seal mängimise peale pole Kanepi veel mõelnud. "Ma ei oska öelda, sinna on nii palju aega," mõtiskles ta. "Kas toimub või ei toimu, pikaajalisi plaane eriti teha ei saa."