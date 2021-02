Austraalia lahtistel Kanepi alistanud Vekic pidi operatsioonil käima

Maailma 29. reket järgnevate nädalate turniiridele pole üles antud. "Mu parema jala põlvele tehti väike operatsioon, tänu dr Biedertile läks kõik hästi," kirjutas Vekic sotsiaalmeedias päev pärast operatsiooni. "Alustasin juba taastusraviga ja loodan peagi väljakul tagasi olla! Aitäh kõikidele toetuse eest, eriti mu perele, tiimile ja sõpradele."

Hi‍♀️ a quick update,I had a small surgery on my right knee yesterday and thanks to Dr.Biedert everything went wellAlready started my rehab today and look forward to being back on court soon!Thank u everyone for ur messages and support ,especially to my family,team and friends❤️ pic.twitter.com/B10ERUhOdC