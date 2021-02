Kontaveit: andsin endast selles olukorras nii palju kui sain

Avasetis läks Kontaveit 4:1 juhtima, aga Rogers võitis siis viis geimi järjest ja seti 6:4. "Ta hakkas lihtsalt palju paremini mängima. Ma ei arva, et ma väga hästi oleksin alustanud või eriliselt hästi mänginud, pigem temalt tuli alguses vigu ja siis ta tõstis oma taset," ütles Kontaveit Eesti ajakirjanikele.

Eelmise mängu järel tunnistas Kontaveit, kes jõudis Austraalia lahtiste eelturniiril finaali, et tundis end väljakul üsna väsinuna. Kas nüüd sai väsimus eestlannast võitu? "Mul on selline tunne, et mu õlg ja küünarnukk tulevad otsast ära, ma ei ole kindel, et mu parem ja vasak jalg on enam kinnitunud mu keha külge," naeris Kontaveit. "Iga päevaga läks mul kehaline olek kehvemaks."

Kuigi mängu ajal oli keerutav tuul, ei mõjutanud see Kontaveidi sõnul mängu käiku. "Eks ikka tuul mõjutab, aga see mõjutab vastast samamoodi. Tundsin juba soojendusel, et mu õlakiirus ei ole päris sama, mis on olnud eelmistel päevadel," avaldas ta. "Tundsin, et mu serv oli aeglasem kui eelmistel päevadel. Ja see ei olnud tuulest, vaid pigem minu enda kehalisest olekust."

Kontaveit pidi Austraaliasse jõudes veetma kaks nädalat karmis karantiinis ehk tal polnud lubatud enda hotellitoast lahkuda, kuna tema lennul tuvastati koroonapositiivne. "Eks arvata võis, et need kaks nädalat mulle mingil hetkel järele jõuavad," nentis ta. "See ei ole päris see, kuidas valmistuda suure slämmi turniiriks. Aga ma arvan, et arvestades seda, et olin nii pikalt toas, siis tegelikult olen rahul, kuidas olen mänginud. Muidugi, täna mängis vastane väga hea mängu, mina ei mänginud kindlasti ei eelmises ega tänases mängus oma parimat tennist, aga andsin endast selles olukorras, mis ma olin, nii palju kui ma sain."

"Muidugi alati tahaks kaugemale jõuda, kolmas ring ei ole selline saavutus, mis mind väga õnnelikuks teeks. Aga ka eelmisel turniiril mängisin korralikult ja arvestades seda, et olin kaks nädalat toas, ei osanud mitte midagi oodata, teada, kuidas mu tase on, mis saama hakkab või kuidas keha vastu peab, siis on kõik okei," lisas Kontaveit. "Karantiinis oli mitukümmend tüdrukut ja ainult üks (ameeriklanna Jennifer Brady – toim) on turniiri neljandasse ringi jõudnud, ma arvan, et see ei ole juhus."

Kontaveit kinnitas, et midagi tal kripeldama siiski ei jää. "Vastane mängis tõesti väga hästi hea mängu, ma ei ole kindel, et kui oleksin ennast kehaliselt paremini tundnud, et oleksin selle mängu võitnud," arutles Eesti esireket. "Ta mängis väga head tennist, väga agressiivselt, liikus väga hästi. Mul kripeldama midagi ei jää. Käisin nii palju füsioterapeudi juures kui sain, proovisin nii palju taastuda kui sain, aga iga päevaga tekkis üha suurem ja suurem väsimus ja täna ma tundsin juba enda õlga ning paremat ja vasakut jalga, reie sisekülgi. Oli natuke valulik see olemine seal väljakul."

Järgmisena plaanib Kontaveit mängida märtsi alguses Dohas ja seejärel Dubais. "Eks jooksvalt vaatame, mis turniirid toimuvad üldse ja kuhu midagi liigutatakse. Väga ebakindel aeg on praegu ja igal nädalal on uus üllatus. Esialgu on ilmselt plaan koju minna," lausus ta.

Nüüd psühholoogiaõpingutele keskenduv Kontaveit avaldas ka lootust, et edasisel hooajal ei tule kuskil nii karmis karantiinis viibida. "Arvan ja loodan, et korraldajad, kes praegusel ajal turniire korraldavad, arvestavad sellega ja üritavad vältida üldse sellist olukorda, kus on võimalik, et meid pannakse kaheks nädalaks karantiini," sõnas Kontaveit. "Ma ei tea ühtegi riiki, kus oleks nii karmid piirangud kui Austraalias, nad on siin tõesti väga ettevaatlikud, sest neil on nii vähe nakatunuid."

"Loodan tõesti, et sellist olukorda ei teki. Mõelge ise, tippsportlane on paari kuu jooksul näiteks kuu aega karantiinis, mis sellest füüsilisest vormist siis saama peaks? Sada protsenti üritan vältida selliseid olukordi," lisas Kontaveit.