Vekic võidust Kanepi üle: avasetis polnud mul ta serviga võimalustki

"See oli algusest lõpuni raske matš. Pidin võitlema iga punkti eest. Olin isegi matšpalliga taga, aga olin enda arvates väga vapper ja mu vastupanu tasus lõppkokkuvõttes ära," lausus Vekic pärast kohtumist pressile.

Avasetis jõudis esimesena murdepallini Vekic seitsmendas geimis, aga Kanepi suutis selle päästa ja murdis hoopis ise 6:5 eduseisus, võites seti 7:5. Kanepi võitis lõpuks viis geimi järjest, asudes teises setis 3:0 juhtima. Seisul 5:4 oli Kanepil matšpall, aga tal ei õnnestunud seda realiseerida ja sett läks lõpuks kiiresse lõppmängu, kus Vekic jäi kindlalt 7:2 peale, võites seega seti 7:6 (2).

"Olin matšpalli peale üpris pahane. Mul oli eelnevas geimis olnud mitu murdepalli ja ma mängisin enda meelest paremini. Mulle tundus, et olin haaramas initsiatiivi. Ma ei tahtnud et mäng läbi saaks ja andsin seejärel oma löökidel maksimumi," kommenteeris Vekici enda tagasitulekut.

"Kolmas sett oli väga kõikuv ja temagi (Kaia Kanepi – toim.) mäng oli väga üles-alla. Tal olid mõned fantastilised löögid, aga ka mõned vead. Kolmandas setis sain ta serviga aga märkas paremini hakkama ja suutsin seda ka paremini lugema hakata, millest oli palju abi, sest avasetis polnud mul ta serviga võimalustki."

Ehkki Kanepi lülitas eelmises ringis konkurentsist tiitlikaitsja Sofia Kenini, on Vekici hinnangul eestlanna talle mugavam vastane. "Ma arvan, et mängin parema meelega temaga kui Keniniga. Sain temast (Kanepist – toim.) korra juba US Openil mõned aastad tagasi jagu, mistõttu tean, mida oodata. Täna ta mängis aga natuke paremini, kui oskasin oodata. Tänapäeval ei eelda sa kunagi kerget matši, aga ma ei oodanud ka midagi sellist."

Esimest korda Austraalia lahtistel kaheksandikfinaali jõudnud 24-aastane Vekic kohtub järgmisena 22. asetusega ameeriklanna Jennifer Bradyga.