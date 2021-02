Donatas Narmont: Kaia Kanepit kardavad kõik maailma tennisistid

Kanepi ja Anett Kontaveidi edukast esinemisest Melbourne'is käis ETV saates "Ringvaade" rääkimas ajakirja "Tennis" väljaandja Donatas Narmont, kelle sõnul kardavad Kanepit maailmas kõik.

"Kaia Kanepit kardavad kõik maailma tennisistid. Näiteks Darren Cahill, kes on Simona Halepi treener, ütles oma Twitteri postituses [tegelikult The Tennis Podcasti vahendusel - toim.], et iga kord, kui Halep läheb turniirile, küsib ta, kas Kanepi on kohal või kus ta tabelis asetseb," lausus Narmont.

"Every time we turn up to a tournament - especially a major - Simona asks 'where's Kanepi'?" - @darren_cahill



Cahill confirming what we already know... no one wants Kanepi. — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) February 11, 2021

"Nagu Piret Ilves [endine Eesti tippmängija - toim.], kes oli meil hiljuti tenniseajakirja esikaanel, ütles, et kunagi, kui ta Kaia Kanepiga mängis, siis muud ei olnudki, kui pallid vihisesid vasakult ja paremalt mööda ning midagi teha ei olnud."

"Kui tema ütleb nii, siis mis veel rääkida suure slämmi turniiridest, kus on nii palju mängus," jätkas Narmont. "Ma mäletan üht US Openit, kus Kaia tagus palle nagu naelu seina."

"Kui ta on heas hoos, siis tema võimsus mitte ainult servidel, vaid ka löökidel tuleb nii palju esile, et vastastel on väga raske. Kui vaadata viimast mängu Kenini vastu, siis serv töötas nii hästi, et paljud oma servigeimid lõpetas Kaia praktiliselt minutiga. Neli servi ja geim võidetud. See annab enesekindlust ka mängule juurde."

Narmonti sõnul pole ka Kanepi vanus - 35 eluaastat - küsimuseks. "Väga eakad meesmängijad - Roger Federer, kes hakkab juba 40 saama, Rafael Nadal, Novak Djokovic - ikka samad mehed on tipus."

"Sealt tulebki võib-olla see rohkem välja, et mängijad on nii kogenud, et võib-olla ei vajagi enam treenerit. Kaial pole ju ka otseselt treenerit. Tal on kaasas füsio Indrek Tustit."

"Tal on kõige tähtsam hoida oma füüsis korras," rõhutas Narmont. "Ta on tulnud vigastustest välja. Ta on suurepärases füüsilises vormis. Seda ei ole näha vaid mänguplatsil, vaid ka teda ennast vaadates. Teda on hea vaadata. Kõige tähtsam on püsida tervena."

Austraalia lahtiste kolmandas ringis kohtub Kanepi Horvaatia tennisisti Donna Vekici (WTA 33.) ja Kontaveit ameeriklanna Shelby Rogersiga (WTA 57.).