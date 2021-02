Kanepile alla jäänud Kenin kaotas ka WTA tabelikohata teismelisele

Enne alanud aastat ei olnud 18-aastane Gadecki mänginud ühegi maailma edetabeli 200 parema naise vastu, pühapäeval oli ta aga maailma neljandast reketist kahe ja poole tunniga üle 2:6, 7:6 (4), 6:4. Noor austraallanna tegi 44 äralööki ja 33 lihtviga, samuti jäi tema arvele 12 ässa.

"Kui see mäng lõppes, olin nii õnnelik, et hakkasin nutma. Ma ei ole veel kunagi end niimoodi tundnud," sõnas kaasmaalanna, maailma esireketi Ashleigh Barty silme all võidutsenud Gadecki.

Viimati alistas edetabelikohata teismeline maailma esikümnesse kuuluva mängija aastal 1997, kui toona 15-aastane Mirjana Lucic-Baroni võitis Boli turniiri poolfinaalis 6:4, 6:3 Amanda Coetzerit.

Samuti Melbourne'is toimuval WTA 250 taseme turniiril oli Kenin mõistagi parima asetusega tennististiks, teiste seas osalevad seal ka Bianca Andreescu, Johanna Konta ja Petra Martic. Välja on langenud ka Kanepi esimene vastane Austraalia lahtistel, Anastasija Sevastova, kes jäi alla rumeenlannale Ana Bogdanile.