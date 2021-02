Kõvasti võidelnud Kontaveit: see ei olnud väga ilus mäng minu poolt

"Füüsiliselt väga raske mäng. Ma juba tegelikult eile paarismängu ajal tundsin, et olen väsinud ja see ei meeldinud mulle, kui mõtlesin, et pean homme üksikut mängima. Kindlasti see ei olnud väga ilus mäng minu poolt, eriti esimene ja teine sett," tunnistas Kontaveit Eesti ajakirjanikele. "Aga ma üritasin võidelda nii palju kui sain ja suutsin ja mulle tundus, et kolmandas setis sain natuke lõtvust tagasi, mängisin kõige paremini võrreldes eelmiste settidega."

Kontaveit asus Watsoni vastu avasetti 3:0 ja 4:1 juhtima, aga Watson viigistas seisu. Sett läks kiiresse lõppmängu, kus Kontaveit juhtis 5:2, aga Watson võitis siis viis punkti järjest ja seega seti 7:6 (5). "Ta alustas küllaltki kehvasti, ise eksis, mina otseselt midagi erilist ei teinud, kui 3:0 ette läksin. Pigem tulid temalt vead, ta oli kuidagi aeglane alustama seda mängu," arutles Kontaveit. "Ma ei tundnud ennast väga vabalt või enesekindlalt, füüsiline väsimus oli peal. Paarismängus pärast esimest setti mõtlesin, et see ei ole absoluutselt hea mõte seda korraldada siin praegu. Tundsin, et see paarismäng oleks võinud kindlasti olemata olla."

"Esimeses setis, kui ma enda servi tagasi kaotasin, siis tal tekkis kindlasti usk rohkem, et ta võib võita ja mängida, ta hakkas kindlasti paremini mängima sellest hetkest," jätkas Kontaveit. "Ma ei ütlegi, et ainult mina kõik pallid nässu keerasin, aga mul ei olnud selline värske või hea tunne endal, võib-olla see mäng mulle endale ei tundunud väga hea. Aga ma üritasin endale öelda, et vahel on sellised päevad ja peab lihtsalt nii palju võitlema ja nii hästi mängima kui praegusel hetkel võimalik. Kolmandas setis hakkasin lõdvemalt mängima, tundsin end mugavamalt ja paremini väljakul. Sain vabadust juurde, hakkasin agressiivsemalt tõrjuma, sain ka rallis kuidagi agressiivsemalt ja vabamalt mängida ja palli suunata."

Teises setis pääses Kontaveit murdega 4:3 ette, kaotas siis kohe enda pallingugeimi, aga murdis kohe uuesti ja võitis seti 6:4. "Muidugi see ajas mind vihale, et kaotasin oma servi," naeris Kontaveit. "Tundsin, et serv oli üks asi, mis terve mängu toimis. Aga üritasin mitte lasta sel olukorral ennast endast välja viia, vaid proovisin järgmistele punktidele keskenduda ja mitte lasta tujul kukkuda."

Kontaveit nentis, et raskest seisust aitas välja tulla ka värske mälestus eelmise nädala turniirist. "See oli kindlasti väga ebamugav olukord ja kohtumine minu jaoks. See, et eelmisel turniiril olin [Bethanie] Mattek-Sandsi vastu sarnases olukorras, andis mulle võib-olla natuke innustust," mõtiskles Kontaveit. "Eks neid olukordi tuleb ikka ette, vahel on ebamugavad vastased või ei ole hea päev, aga tähtis on nendel päevadel proovida endast kõik anda, mitte lasta ennast vaimselt morjendada sellest."

Paarismängus koos venelanna Darja Kasatkinaga avaringis konkurentsist välja langenud Kontaveit ütles, et ei pruugi järgmistel slämmiturniiridel enam paarismängus osaleda. "See on täitsa võimalik. See eilne oli päris kehv kogemus," nentis ta. "Ma ei ole küll praegu väga vaimustuses sellest mõttest, et peaks mõnel järgmisel turniiril veel paari mängima. Meil oli Dašaga päris ammu juba kokku lepitud, et me Austraalias mängime, see ei tulnud küsimuse alla. See, et mina seal karantiinis olin ja et mul on mänge nii palju järjest olnud ja väsimus kuhjunud… ma ei osanud seda kuidagi ette näha. Ja ma ei tahtnud ka mitte mängima minna, sest see oli tõesti ammu kokku lepitud. Ei tahtnud teda alt vedada."

Austraalia lahtiste kolmandas ringis läheb Kontaveit vastamisi ameeriklanna Shelby Rogersiga (WTA 57.), kes oli 6:2, 6:3 parem läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud Olga Danilovicist (WTA 183.). Avaringis lülitas Danilovic konkurentsist välja 16. asetatud Petra Martici (WTA 19.).

25-aastane Kontaveit on endast kolm aastat vanema Rogersiga varem kahel korral mänginud ja mõlemad matšid võitnud. Viimati olid nad vastamisi 2019. aasta Wimbledonis, siis jäi Kontaveit peale 6:0, 3:6, 6:4. Esimeses omavahelises matšis 2014. aastal Aucklandis alistas toona 18-aastane Kontaveit turniiril 3. asetatud Rogersi kindlalt 6:1, 6:2.