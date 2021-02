Kontaveit: mul on väga kahju, et meil ei lastud finaali mängida

Kuna esmaspäeval algab aasta esimene suure slämmi turniir ehk Austraalia lahtised, otsustas WTA, et finaalmängu ei mängita ning mõlema poolfinaali võitja teenib finalisti edetabelipunktid ja auhinnaraha.

"Mul on väga kahju, et meil ei lastud seda finaali mängida," tunnistas Kontaveit Eesti ajakirjanikele. "Mul on väga hea meel, et võitsin selle mängu ja olen väga rahul, et tulin sellisest raskest olukorrast välja, olin mentaalselt positiivne endaga ja rapsisin nii kõvasti kui sain."

Matši kiires lõppmängus jäi Kontaveit 1:4 taha ja päästis ka kaks matšpalli. "Ükskõik, mis pidi see matši lõppmäng oleks läinud, olin väga rahul, et leidsin selle rütmi ja harjusin sellega ära, kordagi ei andnud alla ja hoidsin hammastega kinni. Algus oli raske, kus vastane mängis nii jõuliselt ja tugevalt ja ma olin täiesti hädas, tundsin, et iga löök, mis ma tegin, olin mitu sekundit hiljaks jäänud."

"Aga mul on väga kahju, et meiega konsulteerimata otsustati selle turniiri finaal mängimata jätta," lisas teise koha karikat ameeriklanna Ann Liga jaganud Kontaveit uuesti.

Kuidas õnnestus raskest seisust välja tulla? "Ma tegelikult lõpuni ei tundnud, et oleksin väga domineerinud seda mängu. Ma arvan, et võib-olla harjusin natuke selle kiirusega ära, alguses juhtus kõik väga kiiresti ja ta mängis väga agressiivselt ja jõuliselt. Tundsin, et natuke harjusin sellega ära ja üritasin ise võimalikult palju," arutles Kontaveit. Sain kuidagi rütmi paika, sain sellest kiirusest paremini aru ja tundsin, et suutsin temaga juba rallis püsida ja mängida, veel ühe palli talle tagasi lüüa. Vahepeal, kui võimalust oli, siis ka ise natuke suunata palli. Tundsin, et hästi palju oli minu poolt seda, et pidin lihtsalt tema tugevaid lööke neutraliseerima nii hästi kui sain."

Kontaveit tõdes, et poolfinaalile vastu minna teadmisega, et finaali ei toimu, oli teistmoodi kogemus. "Ma ei ole olnud enne sellises olukorras. Praegu on üldse palju selliseid olukordi, kus ma enne olnud ei ole," muigas ta. "Minu adapteerumisvõime on kõvasti proovile pandud. Ma ei ole kunagi arvanud, et see on mu tugev külg, aga olen praegu päris hästi hakkama saanud. Aga kindlasti uus ja harjumatu olukord."

Kontaveit sai Austraaliasse jõudes halva uudise, kui selgus, et tema tšarterlennul oli koroonapositiivne ja see tähendas, et Eesti esireket pidi 14 päeva veetma karmis karantiinis, kus ta ei saanud kordagi enda hotellitoast lahkuda. Esimest korda sai ta taas tennist mängida nädal tagasi ning nn isolatsioonimängijate turniiril sai ta kirja kolm võitu. "Kõik need kolm mängu lõppesid minu jaoks hästi, oli erinevaid proove, mis pidin läbi tegema ja ma arvan, et see on kindlasti väga hea enne suure slämmi turniiri," sõnas ta. "Kõik läks ju minu jaoks ilusti sel nädalal. Kindlasti ootan järgmisi mänge. Arvan, et see oli kindlasti parem kui mitte mängida seda turniiri kaasa ja mitte saada neid mänge ja neid olukordi läbi teha. Trenn ja võistlus on ikka päris erinevad asjad."

Teisipäeval alustab Kontaveit aasta esimest suure slämmi turniiri ehk Austraalia lahtisi. Kas keha peab vastu? "Eks mul natuke igalt poolt kuskilt mingi lihas kisub, aga õnneks mingi liiges või midagi sellist muret ei tee. Lihasvalu on osa sportlase tööst," arvas Kontaveit. "Need mängud on nüüd kehas sees kindlasti, aga ma ei tunne, et oleksin kuidagi kurnatud või mentaalselt väsinud. Tegin Eestis mitu kuud järjest pika ettevalmistuse selleks hooajaks, see kindlasti aitab füüsilisel vormil paremini vastu pidada."