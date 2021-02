Kontaveit: mul oli tohutu stress, kartsin, et meid pannakse uuesti karantiini

Korraldajad olid sunnitud Melbourne Parkis toimuvatel turniiridel neljapäevase mängupäeva tühistama, kuna ühes mängijaid võõrustanud hotellis diagnoositi töötajal koroonaviirus. 507 mängijat ja ligi poolsada hotellitöötajat, kes kõik viibisid Melbourne kesklinna hotellis kahenädalases karantiinis, suunati kolmapäeva hilisõhtul eneseisolatsiooni, misjärel alustati hommikul laustestimisega. Kuna kellelgi koroonaviirust ei tuvastatud, said turniirid jätkuda.

"Pean ütlema, et mul oli tohutult suur stress eile, sest ma kartsin, et äkki meid pannakse uuesti 14 päevaks kinni, äkki keegi mängijatest annab positiivse proovi, mis siis saab?" rääkis Kontaveit Eesti ajakirjanikele. "Mõtlesin, et kui on mingisugunegi võimalus, et meid pannakse uuesti 14 päevaks kinni, siis ma ei tea, mis minust saab."

"Kolmapäeva õhtul saatsid paar mängijat mulle uudiseid, et keegi on andnud positiivse proovi. Keegi, kes töötas meie hotellis, kus olin karantiinis. Samal päeval, kui meie saime välja, oli ta tööl. Ma ei teadnud muidugi, mis kell, aga see mingisugune võimalus, et olime temaga kokku puutunud, oli olemas. Ei olnud väga kerge magama jääda, väga pikalt võttis see aega," lisas ta.

Neljapäeva õhtul sai ta aga magama minna teadmisega, et ta pääseb järgmisel päeval siiski väljakule. "Sain magada, õhtuks oli enam-vähem teada, et järgmisel päeval mängud toimuvad ja nii palju kui teada oli, olid kõik mängijate proovid negatiivsed. See kindlasti tekitas rahu ja tunnet, et ilmselt ikka ei pea olema 14 päeva toas ja saame edasi mängida tennist," tunnistas Kontaveit.

Kontaveidi ja viimastel aastatel pigem paarismängule keskendunud Mattek-Sandsi matši ajal oli keerutav tuul ja vahepeal tuli mäng paduvihma tõttu katkestada, lisaks oli eestlanna ise endale pinge peale pannud. "Üldiselt on mul pallitunnetus ja kõik hea olnud, aga kui on nii pikk paus ja siis on sellised rasked tingimused nagu tuul ja pausid ja vastane, keda mina kindlasti peaksin võitma – vähemalt ma tundsin niimoodi –, siis see kindlasti ei teinud asja mulle lihtsamaks, pigem oli küllaltki keeruline," nentis ta. "Tundsin väga palju pinget enda peal ja stressasin kõvasti väljaku peal, vähemalt enda sees. Aga see oli jälle hea olukord, mida läbi teha ja mul on väga hea meel, et ma sellest positiivselt välja tulin. Selliseid raskeid, ebamugavaid mänge on väga tähtis läbi teha, mängida ja võita."

"Tundsin, et see on mäng, mille kindlasti peaksin võitma. Selline ebamugav vastane, kindlasti mitte tavaline – ta mängib rohkem paari, tuli palju võrku ja servib korralikult. Tundsin, et mul oli kohustus," jätkas ta. "Ja see tuul ka, tekkis ärevus, mäng läks närviliseks. Aga ma arvan, et see on normaalne, ma ei ole kuid sellises olukorras olnud. Selliseid asju peab uuesti läbi tegema, harjuma sellega. Kaks nädalat toas istumist just ei anna mingit suurepärast enesekindlust löökidele juurde. Kui on tasavägised hetked, siis sul on taga kuklas ju meeles, et sa ei ole kaks nädalat tennist mänginud, harjutanud. Selline ebakindlus on kiirem tulema."

Veerandfinaalis läheb Kontaveit vastamisi mulluse US Openi finalisti Viktoria Azarenkaga (WTA 13.). Turniiril 3. asetatud valgevenelanna oli avaringis vaba, teises ringis alistas ta enda hooaja avamängus 6:4, 1:6, 11:9 Kasahstani esindav Julia Putintseva (WTA 28.). Seejuures oli Azarenka avasetis 0:4 kaotusseisus, kuid võitis siis kuus geimi järjest, matši kiires lõppmängus jäi ta esmalt 1:5 taha ja päästis siis ka kaks matšpalli.

"Tal oli ka väga raske mäng. Ta on väga hea mängija, see on ilmselge. Kindlasti tuleb raske mäng, ta mängib väga agressiivselt. Eks paistab, mis tingimused on," lausus Kontaveit. "Täna oli tal ka tuulega küllaltki keeruline ja läks üle noatera. Arvan, et mul ei ole homses mängus pinget, annan endast parima ja mängin nii hästi kui ma selles olukorras praegu saan mängida. Ma ei saa rohkem teha kui endast kõik anda."