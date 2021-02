Kuna esmaspäeval algab aasta esimene suure slämmi turniir ehk Austraalia lahtised, otsustas WTA, et finaalmängu ei mängita ning mõlema poolfinaali võitja teenivad finalisti edetabelipunktid ja auhinnaraha.

Sakkari oli avasetis väga kindel, tehes vaid kuus lihtviga. Kreeklanna murdis kahel korral Kontaveidi servi ega olnud enda servil kordagi hädas, võites seti 6:2.

Teises setis alustas Kontaveit paremini, asudes murdega 3:0 juhtima. Kontaveidi 3:1 eduseisus oli neli järjestikust servimurret, kuni lõpuks Kontaveit suutis enda servi hoida ja seti 6:3 võita.

Otsustava seti asemel mängiti matši kiire lõppmäng, kus Kontaveit jäi 1:4 taha, aga võitis siis neli punkti järjest ja asus 5:4 juhtima. Eestlanna päästis kaks matšpalli ja vormistas siis ise võidu esimesel matšpallil. Eestlannal oli viimasel punktil ka õnne, kuna pall kukkus võrgupuutest Sakkari väljakupoolele ja kreeklanna ei jõudnud selleni.

Kontaveit ja Sakkari servisid mõlemad mängu jooksul kolm ässa ja tegid kolm topeltviga. Sakkari teenis äralöökidest koguni 28 ja Kontaveit vaid seitse punkti, lihtvigu kogunes eestlannal 17 ja kreeklannal 25. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 63 ja Sakkari 66.

Kontaveit realiseeris seitsmest murdevõimalusest kolm, Sakkari suutis 12 murdepallist ära kasutada neli.

Teises poolfinaalis alistas esimest korda WTA turniiril nelja parema sekka ja nüüd ka finaali pääsenud 20-aastane ameeriklanna Ann Li (WTA 99.) tasavägises matšis 7:6 (5), 6:7 (5), 10:6 kaasmaalanna Jennifer Brady (WTA 24.).

Otseblogi:

Enne mängu:

Mängu võitja teenib automaatselt finalisti edetabelipunktid ja auhinnaraha, kuna finaali sel turniiril ei mängita. Korraldajad olid sunnitud neljapäevase mängupäeva hotellitöötaja positiivse koroonaproovi tõttu ära jätma ja kuna Austraalia lahtised algavad esmaspäeval, pole enam aega Grampians Trophy finaalmängu pidada.

Eakaaslased, 25-aastased Kontaveit ja Sakkari on omavahel mänginud seitsmel korral, mängudega 4:2 juhib kreeklanna. Seitsmest matšist viis on peetud kõva kattega väljakul ja neist kolm on võitnud Sakkari. Viimased kaks omavahelist mängu on võitnud Kontaveit – 2019. aasta Rooma liival jäi eestlanna peale 6:3, 6:2 ja 2018. aasta Cincinnati turniiril 6:1, 6:3. Korra on nad mänginud ka Austraalias – 2017. aasta Austraalia lahtiste avaringis võttis Sakkari 6:0, 6:4 võidu.

Kontaveit ja Sakkari pidid Austraaliasse saabudes esimesel kahel nädalal olema treeningpartnerid, aga kuna nende lennul oli koroonapositiivne, pidid mõlemad hoopis 14 päeva enda hotellitoas karantiinis veetma.

Turniiril 6. asetatud Kontaveit alistas avaringis ameeriklanna Christina McHale'i (WTA 82.) 6:1, 6:3 ja sai teises ringis 7:5, 7:5 jagu viimastel aastatel rohkem paarismängule keskendunud ameeriklanna Bethanie Mattek-Sandsi (WTA 339.). Veerandfinaalist pääses Kontaveit mänguta edasi, kuna maailma 13. reket, valgevenelanna Viktoria Azarenka loobus alaseljavalu tõttu mängimisest.

5. paigutusega Sakkari oli avaringis vaba, teises ringis alistas ta 6:2, 6:2 alles 18-aastase kanadalanna Leylah Fernandeze (WTA 89.) ja veerandfinaalis oli 6:4, 6:2 parem 6:4, 6:2 turniiril 8. asetatud sakslanna Angelique Kerberist (WTA 25.). Seejuures jäi Sakkari avasetis 1:4 kaotusseisu, kuid võitis siis koguni üheksa geimi järjest.

Teises poolfinaalis on vastamisi ameeriklannad Jennifer Brady (WTA 24.) ja Ann Li (WTA 99.) Turniiril 7. asetatud Brady sai 7:6 (5), 6:4 jagu tšehhitar Barbora Krejcikovast (WTA 66.), 20-aastane Li alistas 6:3, 6:1 rumeenlanna Sorana Cirstea (WTA 72.). Lile on see karjääri esimene WTA turniiri poolfinaal. Ka selle poolfinaali võitja teenib finalisti edetabelipunktid ja auhinnaraha.