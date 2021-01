Kanepi: esimesest setist jäi meelde vaid elektroonilise joonekohtuniku hääl

"Esimesest setist on mulle meelde jäänud ainult see elektrooniline hääl, mis ütleb "out". Kuna tundsin, et eksisin avasetis agressiivselt mängides palju, siis proovisin teises rahulikumalt. Mängisin rohkem palle sisse, et tunnetust saada. Ei oskagi öelda, kuidas ma murdega taha jäädes selle teise seti võitsin... Ilmselt oli õnne," rääkis Kanepi intervjuus Delfi Spordile.

"Austraalias on alati esimene mäng keeruline - tuul puhub teistmoodi ja päike on ere ning peale ettevalmistustsüklit ei ole tunne nii hea kui siis, kui sa juba hoos oled," lisas Kanepi, kes teises ringis läheb vastamisi turniiril neljandana paigutatud valgevenelanna Arina Sabalenkaga.

"Ma arvan, et on hea mängida nii kõva vastasega enne Austraalia lahtisi. Ma pole temaga mänginud ega ole tunnetanud, kuidas tema pall lendab," ütles Kanepi. "Nii palju, kui ma telekast olen näinud, siis ta mängib hästi agressiiivselt. Ka mina mängin agressiivselt. Kes paremini tol päeval mängib ja vähem vigu teeb, see võidab."