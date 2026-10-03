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Edin Džeko jättis koondisejalgpalliga hüvasti

Jalgpall
Edin Džeko.
Edin Džeko. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Bosnia ja Hertsegoviina jalgpallikoondise rekordinternatsionaal ja kõigi aegade suurim väravakütt Edin Džeko tõmbas reedel oma koondisekarjäärile joone alla.

Bosnia ja Hertsegoviina võõrustas Rahvuste liiga B-tasandi kohtumises Rootsit. 40-aastane Džeko alustas algkoosseisus ja sai avapoolaja üleminutitel jala valgeks, kuid VAR tühistas tema tabamuse, sest pall oli enne temani jõudmist käinud üle otsajoone.

Pärast väravateta möödunud avapoolaega läks Rootsi 61. minutil Viktor Gyökerese väravast juhtima. Paar minutit hiljem vahetati Džeko palava ovatsiooni saatel välja. Vanameister ei pidanud koondisest siiski kaotusega lahkuma, sest 80. minutil skooris viigivärava Kerim Alajbegovic. Rohkem väravaid ei sündinud ning kohtumine lõppes 1:1.

Džeko saldoks koondisesärgis jäi 152 kohtumist ja 73 väravat. Ta aitas oma kodumaa 2014. aastal esmakordselt MM-finaalturniirile ja oli koondise kapteniks tänavusel MM-finaalturniiril. "Mitte miski minu karjääris ei ole võrreldav selle uhkustundega, mida tundsin iga kord, kui panin koondisesärgi selga," rääkis Džeko kohtumise järel.

"Oma riigi esindamine on kõige emotsionaalsem privileeg, mida jalgpall on mulle kunagi andnud. 2014. aasta MM-finaalturniir on üks õnnelikumaid hetki minu karjääris. Emotsioonid, mida ma tundsin tol õhtul pärast Walesile värava löömist ja seejärel Itaalia vastu, jäävad igaveseks minu südamesse. Näha meie rahvast meie linnade tänavatel pidutsemas oli uskumatu kingitus," lisas ta.

Teistes B-tasandi mängudes sai Ungari koduväljakul 1:0 jagu Gruusiast, Põhja-Iirimaa oli võõrsil Ukrainast üle 3:0 ning Poola alistas kodus kümnekesi jäänud Rumeenia lausa 6:0. A-tasandil tegid Prantsusmaa ja Itaalia 1:1 viigi ning Belgia teenis kodumurul 3:0 võidu Türgi üle. C-tasandil pidi meie lõunanaaber Läti koduväljakul tunnistama Montenegro 2:1 paremust.

Eesti koondis võõrustab laupäeval C-tasandi mängus Luksemburgi koondist. Otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 18.45.

Toimetaja: Henrik Laever

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