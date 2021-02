Kontaveit tuleb Austraalias väljakule öösel, Kanepi reede hommikul

Melbourne Parkis ehk Austraalia lahtiste toimumispaigas peetakse samal ajal kuus turniiri – kolm naiste ja kolm meeste jõuproovi. Korraldajad olid sunnitud neljapäevase mängupäeva tühistama, kuna ühes mängijaid võõrustanud hotellis diagnoositi töötajal koroonaviirus. 507 mängijat ja ligi poolsada hotellitöötajat, kes kõik viibisid Melbourne kesklinna hotellis kahenädalases karantiinis, suunati kolmapäeva hilisõhtul eneseisolatsiooni, misjärel alustati hommikul laustestimisega.

Austraalia lahtiste korraldustiimi juht Craig Tiley kinnitas Eesti aja järgi neljapäeva varahommikul, et turniirid jätkuvad reedel ning Austraalia lahtistega alustatakse esmaspäeval, nagu planeeritud.

Kõik reedesed WTA kohtumised mängitakse süsteemis parem kahest ning juhul kui kumbki mängija võidab ühe seti, selgitatakse võitja kümne punktini mängitavas matši kiires lõppmängus.

Äsja avaldati reedene mängukava ning eestlannadest tuleb esimesena väljakule Kontaveit, kes läheb isolatsioonimängijate turniiri ehk WTA 500 kategooria turniiri Grampians Trophy teises ringis vastamisi ameeriklanna Bethanie Mattek-Sandsiga (WTA 339.). Kohtumine on kavas 3. väljaku teise matšina, esimene mäng sel väljakul algab Eesti aja järgi ööl vastu reedet kell 2 ehk Kontaveit ja Mattek-Sands alustavad eeldatavalt kella 3-4 paiku.

25-aastane Kontaveit ja temast kümme aastat vanem Mattek-Sands varem omavahel mänginud pole. Kümme aastat tagasi maailma edetabelis 30. kohale jõudnud Mattek-Sands on viimastel aastatel rohkem keskendunud paarismängule. "Ta mängis väga agressiivselt, tuleb hästi võrku, ta on üks parimaid paarismängijaid. Need väljakud siin on küllalt kiired, ta servib korralikult ja pani Strycova ründe alla ja kasutas lühikesi palle ja olukordi väga hästi ära," rääkis Kontaveit, kes vaatas veidi avaringi mängu, kus Mattek-Sands sai 7:6 (3), 6:2 jagu tšehhitarist Barbora Strycovast (WTA 38.).

Kaia Kanepi (WTA 94.) kohtub WTA 500 kategooria turniiri Gippsland Trophy veerandfinaalis 8. asetatud tšehhitari Karolina Muchovaga (WTA 27.). See mäng peetakse Margaret Court Arena nime kandva väljaku kuuenda matšina, esimene kohtumine sel väljakul algab Eesti aja järgi ööl vastu reedet kell 1. Seega mängivad Kanepi ja Muchova reede hommikul, eeldatavasti umbes kella 8-9 paiku.

35-aastane Kanepi ja 24-aastane Muchova pole varem omavahel mänginud.

"Ta mängis just enne mind, ma isegi ei teadnud, et tema vastu mängin, kui võidan. Natuke vaatasin seda mängu, aga ma ei ole temaga varem mänginud ja pole väga kursis tema mänguga," tõdes Kanepi.

Ajakava võib pisut segada ilm, kuna reedeks ennustatakse Melbourne'i vihmasadu. Mis puudutab eestlannade mänge, siis Margaret Court Arenal saab mängimist jätkata katuse all, 3. väljakult tuleks aga mängud vihma korral siseväljakutele kolida.

ERR-i spordiportaal vahendab eestlannade matše otseblogis.