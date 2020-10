Sabalenka tegi Ostrava turniiril kuldse duubli

Sabalenka pälvis oma seitsmenda naiste üksikmängu WTA tiitli ühe tunni ja kaheksa minutiga. Azarenka teenis seejuures esimese murdepalli teisel setil seisul 1:4, kuid Sabalenka murdis uuesti vastu ning kaasmaalannale palju sõnaõigust ei jätnud.

Paarismängus alistasid Sabalenka ja Mertens ühe tunni ja kahe minutiga Gabriela Dabrowski ja Luisa Stefani tulemusega 6:1, 6:3.

"Me oleme Elisega sel aastal hästi mänginud, kuid siiani polnud kahjuks veel võitnud. Meie jaoks oli väga oluline see esikoht kätte saada. Me klapime väga hästi ja ma loodan, et meil on võite veel palju tulemas. Me oleme noored ja tugevad ning me suudame hästi mängida nii üksik- kui paarimängu," ütles Sabalenka mängujärgses intervjuus.