Northugi süüdistati selles, et tema kodust leiti kuus grammi kokaiini, 0,6 grammi MDMA-d, kolm narkootilise toimega tabletti Diazepami ning kaks narkootilise toimega tabletti Alprazolami.

Lisaks narkootiliste ainete omamise eest süüdistati Northugi hooletus sõitmises. 13-kordne maailmameister jäi augustis kiiruseületamisega vahele, kui sõitis 110 km/h kiirusepiiranguga alas kiirusega 168 km/h. Süüdistuse kohaselt kasutas ta kihutamise ajal mobiiltelefoni, et spidomeetrit filmida ning kaldus mitmel korral ka vastassuunavööndisse, pannes nii ohtu iseenda kui kaasliiklejate elud.

Kuna politsei kahtlustas kinnipidamisel, et Northug võis olla narkojoobes, viidi ta haiglasse vereproovi andma, lisaks otsiti läbi tema korter, kust leitigi narkootikume. Vereproovist aga ei leitud ei alkoholi ega narkootiliste ainete tarvitamisele viitavaid jälgi.

Kohtunik teatas ülekuulamise käigus, et prokurör palub Northugile kaheksakuulist vangistust ja igaveseks juhiloa äravõtmist. See on karmim karistus, kui see, mille Northug sai siis, kui põhjustas Trondheimis autoavarii. Toona määrati talle 50-päevaline vangistus ja rahatrahv 185 000 krooni, kui prokurör nõudis 60 päeva ja 200 000 krooni. Lisaks võeti tol korral Norra suusalegendilt samuti igaveseks juhiluba ära, kuid tegelikkuses tähendas see vähemalt viieks aastaks lubadest ilma jäämist.

Northugi advokaat Halvard Helle andis seejärel kohtus teada, et suusalegend on käinud kuni praeguseni regulaarselt perearsti juures uriiniproovi andmas ja kõik need on olnud puhtad ehk teisisõnu ei ole norralane peale ülestunnistust rohkem narkootilisi aineid tarvitanud. Sestap arvas Northugi kaitsja, et lubadest eluks ajaks ilma jäämine ja kaheksakuuline vanglakaristus on liiga karm. Tema sõnul oleks õiglane karistus 75 päeva vangistust. Maksimaalselt oleks Helle näinud ette kuuekuulist vanglakaristust, sest sellisel juhul oleks Northugil olnud võimalik saada tingimisi karistada.

Kohtunik Ole Kristen Överberg otsustas Northugi karistada aga seitsmekuulise vanglakaristusega kiiruse ületamise ja selle filmimise ning narkootiliste ainete omamise eest. Suusalegendilt võetakse igaveseks ära ka tema juhiluba. Northug leppis karistusega.