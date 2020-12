Northug astub narkootiliste ainete omamise eest kohtu ette

Süüdistuses seisab, et Northugi kodust leiti kuus grammi kokaiini, 0,6 grammi MDMA-d, kolm narkootilise toimega tabletti Diazepami ning kaks narkootilise toimega tabletti Alprazolami, vahendab Norra Rahvusringhääling.

Northugi istung peetakse Oslo kohtumajas esmaspäeval. Lisaks narkootiliste ainete omamisele süüdistatakse teda hooletus sõitmises.

Kahekordne olümpiavõitja ja 13-kordne maailmameister jäi augustis kiiruseületamisega vahele – Northug sõitis alas, kus kiirusepiirang oli 110 km/h, kiirusega 168 km/h. Süüdistuse kohaselt kasutas ta kihutamise ajal mobiiltelefoni, et spidomeetrit filmida.

Kuna politsei kahtlustas kinnipidamisel, et Northug võib olla narkojoobes, viidi ta haiglasse vereproovi andma, lisaks otsiti läbi tema korter, kust leitigi narkootikume. Vereproovist aga ei leitud ei alkoholi ega narkootiliste ainete tarvitamisele viitavaid jälgi.

Pärast vahelejäämist andis Northug pressikonverentsi, kus tunnistas probleeme. "Viimasel ajal olen kõvasti pidutsenud ning alkoholi ja narkootikume kuritarvitanud. Mul on tõsine probleem," tunnistas norralane augustis. "See algas rahulikult, kuid on nüüd käest läinud ja ma vajan abi. Ma ei ole seda tõsiselt võtnud ja olen üritanud probleemi oma lähedaste eest varjata."