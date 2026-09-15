Viimsi võõrustab teises voorus Viljandit: midagi lihtsat ei oota

Sellel nädalal toimub meeste käsipalli meistriliigas kolm kohtumist, kui mõõtu võtavad HC Viimsi/Alexela - Viljandi HC/Leonhard Weiss, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - Põlva Serviti ning SK Tapa ja Tallinna Mistra.

Viljandi HC on sel hooajal juba võidelnud ühe tiitli eest, kui superkarikamängus tunnistati Põlva Serviti paremust. Sel sügisel jäid lõuna-eestlased ilma oma viimaste aastate resultatiivseimast mehest, Hendrik Koksist, kes siirdus Hispaania esiliigasse. Mistrast aga naasid kodulinna omad kasvandikud Karl Roosna ja Rasmus Ots, kelle esituste jõul esimeses voorus ka SK Tapa alistati.

"Klassikalise septembrikuu esitusega oli meie viimane kohtumine SK Tapa vastu nagu Ameerika mägedel sõitmine," rääkis koondise kapten Karl Roosna. "Peame tööd edasi tegema ning oma tegemisi kõvasti parandama, et järgmiste kohtumiste eel järjest paremaks minna."

HC Viimsi/Alexela on suures osas keskendunud noorte käsipallurite kasvatamisele ning viimastel aastatel suurde mängu sekkutud ei ole. Siiski on iga hooaeg esimestele hambaid näidatud ning alati kelleltki punkte varastatud. Kuigi eelmisel hooajal kaotati meistriliiga põhiturniiri Viljandile kolm mängu, siis korra suudeti kodusaalis vastastega ka viigistada.

Meeskond vahetas kahe hooaja vahel ka treenerit, kui endine koondise loots Martin Noodla liikus teistele jahimaadele ning klubisiseselt edutati peatreeneriks Heldur Sepp. Meeskonda on viimastel aastatel rünnakupoolel vedanud vennad Georg Gustav ja Otto Karl Kont, kelle tegemistel ka kolmapäeval kindlasti tasub silma peal hoida.

"Pidasime Viljandi vastu ka hooaja eel ühe sõpruskohtumise," lisas värske peatreener Heldur Sepp. "Ega midagi lihtsat ees ootamas ei ole. Trenni on suvel kõvasti tehtud ning keskendume siiski põhiliselt omadele tegemistele. Kindlasti tahaks esimeses kodumängus maksimumi võtta. Loodame hästi esineda."

Eelmisel nädalal võõrsil David Mamporia ja Martin Kikkase väravate toel Mistra alistanud HC Kehra/Horizon Pulp&Paper võtab hooaja esimeses kodumängus vastu Põlva Serviti, kes alustas sügist kindla võiduga HC Viimsi/Alexela vastu. Lõuna-Eesti meeskonna resultatiivseimad olid Hendrik Varul ja Alfred Timmo.

Nädalavahetusel eurosarjas esimeses ringist Kosovo klubi vastu kindla edasipääsu taganud Mistra läheb Tapa vastu oma esimesi punkte võtma. Lääne-Virumaa meeskond aga kodupubliku ees neile kindlasti midagi lihtsaks ei tee, kuna hooaega alustati samamoodi kaotusega.

Selle nädala kohtumised meeste meistriliigas:

16.09

Viimsi kooli spordikeskus 19:00 HC Viimsi/Alexela - Viljandi HC/Leonhard Weiss

Kehra Spordihoone 19:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - Põlva Serviti

17.09

Tapa Spordikeskus 19:00 SK Tapa - Tallinna Mistra