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Tamperes elav endine koondislane: Eesti peaks teravamalt mängima

Võrkpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Võrkpalli Eesti koondis

Tamperes on võrkpalli EM-finaalturniiri pealtvaatajate seas mitmeid endisi Eest koondislasi. Üks neis on samas linnas elav Ain Pork.

Praegu 59-aastane Pork oli 1980. aastate lõpul, 1990. aastate esimeses pooles Eesti koondise põhitegijate seas, siirdus 1990. aastal Soome Vammalasse ja kaks aastat hiljem Tampere Isku volleysse. Nüüd juba 34 aastat Tamperes elanud Pork vaatab kodulinnas EM-i, seljas märgiline särk.

"See on meie klassikokkutulek: lõpetasime TSIK-i 1985. aastal, 12 võrkpallurist kümme tuli siia. See on päris palju!" tõdes Pork ERR-iga rääkides.

Aktiivsest sporditegemisest on Ain Pork eemale jäänud, aga spordiga on seotud vägagi. "Töötan praegu Pyynikkis staadionil, hoian spordiväljakuid korras. Kui lõpetasin, tegin seda tervise pärast. Praegu ei tee ma enam sporti, ainult nii palju, kui rattaga sõidan või koeraga väljas liigun," rääkis endine koondislane.

Mõistagi uuris ERR pärast kaht mängitud kohtumist arvamust ka Eesti koondise kohta. "Esimeses mängus olid kõik võimalused algusest olemas, aga mootor läks natuke aeglaselt käima. Selles mängus oli tunne, et vastuvõtt ja serv on natuke nõrgad. Peaks natukene teravamalt mängima," arvas Pork.

Toimetaja: Anders Nõmm

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Eesti mängud EM-il

11. september kl 20 Serbia – Eesti

13. september kl 15 Taani – Eesti

14. september kl 20 Eesti – Belgia

16. september kl 20 Holland – Eesti

17. september kl 20 Soome – Eesti

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