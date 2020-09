Sildaru: mu üldfüüsiline vorm on palju parem kui varasemalt

Jaanuaris noorte olümpiamängudel Lausanne'is pargisõidus kuldmedali võitnud Kelly Sildaru on 19. septembril Tartus Tamme staadionil toimuva olümpiapäeva patrooniks. 12. klassi õpilasena kutsub Sildaru koolinoori proovima kümneid erinevaid alasid, nende seas nii karated, suusahüppeid kui ka näiteks BMX-rattakrossi.

Freestyle-suusatamise maailmameister armastab mitmekülgsust. "Pigem olen hästi palju erinevaid spordialasid proovinud. Olen korvpallitrennis käinud, mulle meeldib lumelauaga sõita, mulle meeldib golfi mängida," loetles Sildaru. "Ma murdmaasuusatan koolis ja noorena olen kooli esindanud kergejõustikuvõistlustel."

Olümpiapäev toimub noorte kergejõustikusarja TV 10 Olümpiastarti 49. hooaja mitmevõistluse finaali raames. Õpilasena on Sildaru osalenud kooli eest ka mitmetel kergejõustikuvõistlustel. "Olen osa võtnud 60 meetri jooksus ja pikamaajooksus, palliviskes ja kaugushüppes, aga palli ma ei oska visata, jooksmine on mul kõige parem ja kaugushüpe on nii ja naa," arutles Sildaru.

Jaanuaris X-Mängudel pargisõidus ja rennisõidus kulla võitnud Sildaru käib kehalise kasvatuse tundides nagu iga teine kooliõpilane. "Pigem mulle just meeldib, et on ikkagi mingi vaheldus – ei ole, et igakord kehalise tunnis teeme mingit kindlat asja, vaid ongi see, et proovime erinevaid spordialasid või teeme ühel päeval jooksu ja teisel päeval mängime palli. Vaheldus on väga mõnus."

Maailmameister teeb praegu palju treeninguid jõusaalis ja ütles, et suvel õnnestus hea põhi laduda, et jalad oleks tugevad ning reaktsioonikiirus hea. "Olen suhteliselt palju suve jooksul üldfüüsilist teinud. Arvan, et mu üldfüüsiline vorm on palju parem kui varasemalt," sõnas Sildaru. "Selles mõttes on väga suur edasiminek selle poole pealt. Suvel sain ühe korra käia Prantsusmaal treeninglaagris ja seal sai vanu asju veel paremaks lihvida."

Üleilmse pandeemia tõttu on Sildarul raske ennustada, kas ta novembris saab uue hooaja rahvusvaheliste startidega alustada või mitte. "Tean seda, et praegu mingid võistlused on kalendris, aga mis päriselt toimub, seda hetkel keegi ei tea ja vaadatakse jooksvalt, kuid mingi prognoos on, et võib-olla kõik need võistlused, mis sügisel on, jäävad ära ja võistlusi hakatakse tegema alles jaanuarist," rääkis Sildaru.